Большая Троещинская выгребная яма: что не так с идеей главы Деснянской РГА

Прочитал сегодня интервью руководителя Деснянской РГА в Киеве Максима Бахматова, в котором он вполне серьезно рассматривает возможность рыть выгребные ямы на Троещине и перекрывать их досками, чтобы туда ходили люди, если водопровод и канализация на Троещине окончательно "загнутся" в результате обстрелов.

Троещина, кто не знает — это город в городе. Огромный спальный район в Киеве с населением от 300 до 500 тыс. человек. Это как Мариуполь до начала большой войны.

Конечно, не Бахматов виноват в том, что россияне пытаются создать в Киеве гуманитарную катастрофу. И не Бахматов спроектировал застройку района таким образом, что теперь Троещина зависит от ТЭЦ-6, которая разрушена из-за российских ракетных атак. Даже не только и не столько Бахматов виноват в том, что Киев оказался к этим обстрелам не готовым.

Но представьте себе на практике реализацию этой мегавыгребной ямы в масштабах одной 16-этажки на 384 квартиры (а там есть и более крупные дома!).

Во дворе роется траншея, сколачивается деревянный барак (надо хотя бы для женщин сохранить приватность) и ставится сверху. Туда ходят с...ть сотни людей. Поф..г на морозы, на неработающие лифты, на марафон с 16-го на 1-й и с 1-го на 16-й: если на дно давит, где угодно сядешь.

Но если каждый житель хотя бы один раз в день сходит в такой сортир, то он заполнится дерьмом через неделю. Дальше что делать? Собирать флот ассенизаторских машин для выкачивания того, что внутри? Заваливать эту яму и рыть новую, превращая в сортир весь квартал? На Троещине сотни многоэтажек. В каждом дворе рыть выгребные ямы?

О биотуалетах, нет — не слышали?

А если такое вдруг произойдет, то хорошо, что сейчас зима и дерьмо замерзает. В таком виде оно нейтрально и больше похоже на камень. Но когда-то наступит лето и придет жара. Фекалии изменят агрегатное состояние, вокруг них начнут летать мухи, дальше они попадут в грунтовые воды, а потом в Днепр. Господин Бахматов слышал о гепатите A? Холере, дизентерии? В масштабах 4-миллионного города, например.

И это вполне серьезно предлагает руководитель Деснянской РГА, которая по территории и численности населения больше некоторых областных центров Украины. Это его идея, он с "Зеленстроем" это обсуждает! Он об этом, бл..ха, публично сказал. Остановите его кто-нибудь!

