Вымораживание Украины провалилось: что будет делать РФ весной после краха зимнего плана

Немного о ситуации на земле:

Ракетный обстрел западных регионов, который состоялся в ночь на 17 февраля, ощутимых результатов россиянам не принес. Украинская ПВО сработала на высоком уровне.

Также не принес особых результатов и очередной раунд переговоров в Женеве. Мединский по приказу Путина, очевидно, решил торпедировать решение ключевых вопросов. Продвижение в решении вопросов мониторинга выполнения режима прекращения огня ключевых вопросов не решает.

До завершения зимы — 10 дней. Как отмечалось выше, обстрел 17 февраля результатов россиянам не принес. Этот обстрел точно не будет последним, но кампания зимнего вымораживания со стороны россиян провалилась. Украинский тыл выстоял.

Ситуация переходит в весну, где россияне будут надеяться на военное решение вопроса — организацию очередной наступательной кампании в Донецкой и Запорожской областях.

В то же время ситуация на фронте для россиян сейчас складывается не лучшим образом. Российская армия, которая все время пытается неустанно наступать, истощена. Украинская армия контратакует на юге. Даже довольно консервативный Deep State отмечает успехи украинской армии на стыке Донецкой, Запорожской и Днепропетровской областей.

Это не розовые очки, а просто оптимистичные весенние тезисы, хотя за окном все еще снег и мороз.

