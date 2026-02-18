Крылатые ракеты РФ не долетели: как ПВО Украины сорвала попытку очередного массированного удара по энергосистеме

Небольшой анализ недообстрела 17 февраля. О предыдущих, на прошлой неделе, не писал, потому что их даже так — недообстрелом назвать трудно.

Сначала фанфары. Наши силы ПВО показали и подняли очередную планку эффективности. СБИЛИ ВСЕ "КРЫЛАТЫЕ", что летели по Украине. 20/20, 4/4, 1/1, но подробнее позже)

Теперь анализ.

Главная цель петухов — снова энергетика. При этом основная цель — именно подстанции, через которые осуществляется импорт электроэнергии из Европы. Бурштын, Стрый и Одесская область. Подстанции 330кВ и одна 750кВ.

Перед этим были постоянные удары по распределительным подстанциям между нашими АЭС и различными регионами страны. Разбалансировка, невозможность переброски мощностей и крах системы — их задачи. А за экспорт также не впервые взялись, и он нам также помогает балансировать.

Теперь относительно средств поражения и почему это недообстрел. Многие люди на меня подписались после анализов первых трех уникальных обстрелов. Потому что там действительно совсем по-другому велись планирование, корректировка и командование. Там действительно высший руководящий состав тогда делал замысел, и я об этом описывал. А сегодня — в очередной раз низший штаб. Поэтому и получилось "и так сойдет"))

Всю неделю было много разведданных, что будет массированный комбинированный удар. Ракеты возили, перелетали, программировали, экономили "шахеды" и дважды ударили за неделю по несколько ракет — баллистикой и "Цирконами".

И что мы увидели?

Даже 400 "шахедов" не смогли организовать. Напоминаю, что количество ранее было до 500-600 за неделю одноразовым запуском. Крылатого "Искандера" месяц не было. А сегодня "Искандер-К" был запущен как на сдачу. И причиной этого могут быть ракеты Х-101. Запущено их было 20, но это никак не коррелирует с точками подвески самих самолетов Ту-95МС. 4 парных точки, несмотря на внутренний "барабан" для ракет Х-55/555, которых уже годами не запускали из-за проблем. Да и 8 ракет очень давно "Медведи" не носят. То есть либо 5 самолетов по 4 ракеты (более вероятно), либо 4 самолета по 5 ракет. И если они всегда должны быть парными и с одинаковым количеством под обоими крыльями — что-то тогда точно не пошло. Понимаете?) Вывод этого пункта: после операции "Паутина" уменьшилось количество бортов "стратегов". Из-за других проблем — уменьшилось количество запускаемых ракет Х-101. Хотя в январе даже были ракеты, изготовленные уже в 26-м году! А проблемы есть, и это хорошо. Баллистика, а точнее аж 4 "Искандера М". Почему так мало, если на неделе более 10 легко запускали? И раньше, по Киеву их было 18, и через несколько дней снова большое количество. Они выбивали ракеты "Пак-3" для "Пэтриотов". Теперь перестали, потому что опять же, их пока достаточно, а перебить их количество — уже у петухов нет ресурсов. Но было бы логично: опять морозы, транспортный коллапс из-за снега — бить баллистикой по Киеву, выбивать "Пак-3" и, может, что-то еще уничтожить. И они этого не сделали, потому что нет ресурсов. Из-за низкого уровня подготовки и штаба выполнения — нет комплексности. Нет флота и "Калибров". "Цирконы" также отдельной командой флота самостоятельно на неделе были. Нет перегрузки систем или авиации. Поэтому этот пункт отдельный. Большинство сбитых ракет — на счету именно авиации! Не наземных комплексов, а именно F-16 и "Миражей". И это очень круто! Да и, наверное, впервые, когда именно авиация (и именно с этой задачей нам ее и давали) сыграла ключевую роль в отражении ракетного удара.

Вынесу отдельно. Обстрел перенесли с выходных — из-за их ракетной дипломатии. Потому что должны были начаться трехсторонние переговоры в Женеве. Поэтому и днем были угрозы баллистики, "Орешника" и взлет МиГ-31К. Вот такая она, дипломатия петухов, дон.

