Почему Patriot не сбил баллистику и как работали F-16 и Mirage во время удара РФ, — Игнат

Во время комбинированного удара Российской Федерации 17 февраля противовоздушная оборона действительно пропустили четыре баллистические ракеты "Искандер-М", которые ударили по восточным регионам, подтвердил представитель Воздушных сил Юрий Игнат. Баллистику должны были бы сбить зенитно-ракетные комплексы Patriot, но на этот раз баллистика не попала в прицел, хотя ранее эти области были под защитой установки. Как отработали различные подразделения ПВО во время обстрела Украины, когда россияне запустили крылатые ракеты, баллистику и ударные дроны?

В ночь на 17 февраля воздушные цели над Украиной активно сбивали украинские пилоты на западных самолетах F-16 и Mirage, сообщил Юрий Игнат в эфире телемарафона. При этом баллистику не перехватили, поскольку ЗРК Patriot, чтобы сбить такую цель, должны быть "в нужное время, в нужном месте". Во время нынешнего комбинированного обстрела установки не оказалось "там, где враг целится на баллистику". В итоге все четыре ракеты "Искандер-М", запущенные россиянами, действительно не перехватили в восточных регионах страны.

Обстрел Украины — работа сил ПВО в ночь на 17 февраля

"Четыре баллистические ракеты в восточных регионах не были перехвачены. Надо быть в нужное время, в нужном месте, там, где враг целится на баллистику и таким образом иногда удается перехватывать, когда есть такая возможность. На этот раз, к сожалению, не удалось", — сказал Игнат.

В то же время украинская авиация, в том числе пилоты F-16 и Mirage, справились со всеми крылатыми ракетами Х-101 и "Искандер-К" ВС РФ и также с авиаракетой, подтвердил представитель Воздушного командования. Также хорошие результаты показали зенитные войска. Игнат уточнил, какие объекты оказались под российским ударом — это энергетика, транспорт (железная дорога) и тому подобное. Кроме того, офицер опроверг публикацию в западном медиа о том, что в кабинах западных самолетов ВСУ сидят якобы граждане других стран. По его словам, западные пилоты не видели реалий современной войны, когда самолет может работать, а его преследуют шесть ракет противника. Ко всему, ресурс, который выложил такую информацию, имеет "сомнительную репутацию".

Обстрел Украины — детали атаки 17 февраля

На видео опубликованном Воздушными силами ВСУ, показали кадры сбивания дронов и ракет во время массированного удара РФ в ночь на 17 февраля. На записи — работа пулеметчиков мобильных огневых групп, попадание зенитных дронов, пуски зенитных ракет с наземных пусковых установок и удары авиаракетами по воздушным целям. Между тем бывший командующий Воздушными силами генерал-лейтенант Николай Олещук написал на странице Facebook, что украинская авиация сбила 70% крылатых ракет РФ, которые ночью угрожали украинцам, а остальные обезвредили зенитные подразделения.

Обстрел Украины — Олещук о работе авиации по крылатым ракетам РФ 17 февраля Фото: Скриншот

Отметим, в ночь с 16 на 17 февраля Фокус писал об обстреле Украины, в котором по гражданским объектам били российские крылатые ракеты и также дроны разных типов. В соцсетях и в мониторинговых пабликах, а также Воздушные силы, сообщили об опасности для Одессы, центральных регионов, Киева и ряда западных областей. Кроме того, посреди ночи, около 3-4 часов, появилось предупреждение командования о баллистике. Утром Воздушные силы сообщили, что силы ПВО сбили все 24 крылатые ракеты: 20 Х-101 и четыре "Искандер-К". При этом об обезвреживании четырех "Искандер-М" данных не было.

Напоминаем, утром Минэнерго Украины рассказало о последствиях российского комбинированного обстрела Украины 17 февраля.