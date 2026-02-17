ВС РФ провели массированный ракетный удар по Украине: били по Киеву, Бурштыну и Одессе

В ночь на 17 февраля Вооруженные силы Российской Федерации запустили по Украине стаю ракет различных типов, которые летели со стороны Черного моря и восточной границы, показали мониторы. Часть средств поражения направилась на север, в сторону Киева, часть — на запад в направлении Ивано-Франковска и Львова. Кроме того, баллистика угрожала Днепру. Какой была тактика российского обстрела и каковы последствия удара?

Воздушные силы ВСУ ночью и утром 17 февраля информировали о траектории движения ракет и дронов ВС РФ, запущенных по Украине, говорится в серии сообщений в Telegram-канале. Сначала российские БпЛА зашли в Сумскую и Черниговскую область, параллельно продолжалась атака беспилотников на Затоку и Одессу. Позже воздушное командование сообщило о стаях дронов, которые курсировали в сторону Кременчуга, Киева, южных и центральных областей. Впоследствии стало известно об угрозе для Винницы, Хмельницкого, Тернополь и дальше на запад. Около 6 часов появились первые сообщения о скоростных целях, вероятно, ракетах, которые пересекли границу на востоке и юге, а перед этим было предупреждение о баллистике в сторону Днепра. Пресс-служба ГСЧС показала последствия российского удара, который повредил инфраструктурные объекты и жилые дома в Одессе и Днепропетровской области.

Ракетная атака ВС РФ началась, ориентировочно, около 6 ч 17 февраля, указано в сообщениях Воздушных сил и мониторов. В соцсетях утверждали, что слышали взрывы в районе Бурштына Ивано-Франковской области и Стрыя Львовской области. Ориентировочное количество ракет — около 15, написали в канале представителя сил обороны "Николаевский Ванек". Указывается, что часть российских средств поражения сбили на границе Одесской и Винницкой областей, над другими центральными областями, также были сбития над Одессой, Черноморском. В 7 часов появилось сообщение о том, что ракетная атака завершилась, но в воздушном пространстве Украины все еще есть 16 дронов ВС РФ.

Обстрел Украины — последствия удара РФ 17 февраля

Воздушные силы опубликовали отчет об обстреле Украины в ночь на 17 февраля: о 12-часовом налете БпЛА и часовом ударе ракет. Указано, что было 396 дронов (из них 250 — "Шахеды", 4 баллистические ракеты "Искандер-М" (из-под Ростова и из Крыма), 20 ракет Х-101 (запускали с Каспия), 4 крылатые ракеты "Искандер-К" (из-под Курска), одна авиаракета Х-59 (с ВОТ Донецкой области). Указывается, что удалось сбить все крылатые ракеты, но нет данных о сбитии баллистики. Кроме того, силы ПВО обезвредили 367 из 396 дронов, сообщило командование.

Ивано-Франковская область. Глава ОГА Светлана Онищук подтвердила удар по региону и заверила, что люди не пострадали, хоть и есть разрушения. Чиновница отметила, что есть отключения теплоснабжения и вводят графики отключения света.

Львовская область. Глава ОГА Максим Козицкий написал, что области угрожали четыре "Шахеда" ВС РФ, в том числе их заметили в Стрыйском районе. По словам руководителя области, силы ПВО обезвредили российские БпЛА: три сбили, один — локационно потерян.

Киев и Киевская область. Глава ОВА пока не комментировал российский обстрел, но КГВА писала о налете дронов, которые добрались до столицы, ориентировочно, около 3 часов.

Одесская область. ДТЭК сообщило об очередном ударе РФ по энергетическому объекту. Энергетики объяснили, что разрушения серьезные и ремонт будет длиться длительное время. Информацию подтвердили в Одесской ОГА: кроме инфраструктуры, пострадал многоквартирный дом, склады — есть раненые.

Отметим, накануне, 16 февраля, мониторинговые паблики и президент Украины Владимир Зеленский предупреждали о возможности массированного ракетного удара, который состоится в ближайшее время. Об угрозе говорили самолеты Ту-95МС и Ту-160, которые переместились на близкие военные базы. Кроме того, в небе заметили МиГ-31, которые готовились запустить ракеты "Кинжал", а в течение предыдущих недель россияне активнее использовали противокорабельные ракеты "Циркон".

Напоминаем, в январе-феврале 2026 года ВС РФ применили около десяти гиперзвуковых "Цирконов": чем опасны эти ракеты и на какие объекты в Украине их нацеливают россияне.