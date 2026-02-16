ВС РФ готовят новый ракетный удар по Украине: какие угрозы после двухнедельной паузы, — мониторы

Вооруженные силы Российской Федерации переместили три бомбардировщика Ту-95МС ближе к границам Украины, показывают данные мониторинговых каналов. Ожидают новый массированный ракетный удар, для которого россияне собирали ресурсы почти две недели. Какой силы обстрел может угрожать украинцам?

В течение 14-15 февраля авиация ВС РФ перемещалась между военными аэродромами с Дальнего Востока на европейскую часть страны, рассказали в мониторинговом Telegram-канале Strategic Control. Одна из групп самолетов Ту-95МС, носителей 6-18 крылатых авиаракет Х-101, прибыла на аэродром "Оленья" в Мурманской области России и может готовиться к новому удару по Украине.

Информация о Ту-95МС подтвердилась утром 16 февраля. В передних сообщениях говорилось, что еще 15 февраля заметили один Ту-95МС, который находился на базе "Оленья": потом данные уточнили — речь идет о трех самолетах. Кроме того, видели два Ту-95МС на базе "Энгельс-2" и пять — на "Дягилево". Также были данные о самолетах Ту-160 (носителей до 12 ед. Х-101): один бомбардировщик заметили на "Энгельс-2", но семь продолжали находиться на базе на Дальнем Востоке. Ко всему, появились данные о МиГ-31 (несут одну ракету "Кинжал"). Как сообщили мониторы, шесть МиГ-31 находились на базе "Саваслейка" и два — на аэродроме "Ахтубинск".

Зная количество ракет, которые могут запустить самолеты ВС РФ, можно посчитать ориентировочную мощность залпа по Украине (на основе данных о близких аэродромах). Есть вероятность пуска от 26 до 38 средств поражения:

три Ту-95МС — суммарный залп от 6 до 18 ракет Х-101;

один Ту-160 — до 12 ракет Х-101;

восемь МиГ-31 — восемь ракет "Кинжал".

Обстрел Украины — детали ударов ВС РФ

Согласно данным Воздушных сил ВСУ, в феврале произошло две массированные воздушные атаки ВС РФ. В первой из них, 2-3 февраля, россияне применили 521 средство поражения: четыре "Циркона"/"Оникс", 32 баллистических "Искандер-М", 28 ракет Х-101 (из трех-четырех Х-95МС), семь Х-22 и 450 ударных БпЛА. Под ударом россиян оказались Киев, Харьков, Днепр, а представитель ПС Юрий Игнат рассказал, что в новой тактике ударов ВС РФ — больше баллистики, чем крылатых ракет.

Второй — 6-7 февраля, когда летели два "Циркона", 21 Х-101, 16 ракет "Калибр" и 408 БпЛА. При этом крылатых гиперзвуковых "Цирконов" стало больше в 2026 году: их запускают с кораблей в Черном море и они покрывают почти области Украины, кроме западных (от Тернополя и далее до границы с Польшей).

Состоялся также еще один обстрел, примечательный использованием баллистики. 12 февраля россияне запустили по украинцам 24 "Искандер-М" (сбили 15 шт.) и еще 197 БПЛА, говорится в отчете Воздушного командования.

Напоминаем, 16 февраля Фокус писал о новом ударе РФ с использованием ракет "Циркон" и БпЛА. Воздушные силы рассказали о последствиях работы ПВО.