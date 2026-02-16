ЗС РФ готують новий ракетний удар по Україні: які загрози після двотижневої паузи, — монітори

Збройні сили Російської Федерації перемістили три бомбардувальники Ту-95МС ближче до кордонів України, показують дані моніторингових каналів. Очікують новий масований ракетний удар, для якого росіяни збирали ресурси майже два тижні. Якої сили обстріл може загрожувати українцям?

Протягом 14-15 лютого авіація ЗС РФ переміщувалась між військовими аеродромами з Далекого Сходу на європейську частину країни, розповіли у моніторинговому Telegram-каналі Strategic Control. Одна з груп літаків Ту-95МС, носіїв 6-18 крилатих авіаракет Х-101, прибула на аеродром "Олєнья" у Мурманській області Росії та може готуватись до нового удару по Україні.

Інформація про Ту-95МС підтвердилась зранку 16 лютого. У передніх дописах ішлося про те, що ще 15 лютого помітили один Ту-95МС, який перебував на базі "Олєнья": потім дані уточнили — ідеться про три літаки. Крім того, бачили два Ту-95МС на базі "Енгельс-2" та п'ять — на "Дягілєво". Також були дані про літаки Ту-160 (носіїв до 12 од. Х-101): один бомбардувальник помітили на "Енгельс-2", але сім і далі перебували на базі на Далекому Сході. До всього, з'явились дані про МіГ-31 (несуть одну ракету "Кинджал"). Як повідомили монітори, шість МіГ-31 перебували на базі "Саваслєйка" та два — на летовищі "Ахтубінськ".

Відео дня

Знаючи кількість ракет, які можуть запустити літаки ЗС РФ, можна порахувати орієнтовну потужність залпу по Україні (на основі даних про близькі аеродроми). Є ймовірність пуску від 26 до 38 засобів ураження:

три Ту-95МС — сумарний залп від 6 до 18 ракет Х-101;

один Ту-160 — до 12 ракет Х-101;

вісім МіГ-31 — вісім ракет "Кинджал".

Обстріл України — деталі ударів ЗС РФ

Згідно з даними Повітряних сил ЗСУ, у лютому сталось дві масовані повітряні атаки ЗС РФ. У першій з них, 2-3 лютого, росіяни застосували 521 засіб ураження: чотири "Циркони"/"Оникс", 32 балістичних "Искандер-М", 28 ракет Х-101 (з трьох-чотирьох Х-95МС ), семи Х-22 та 450 ударних БпЛА. Під ударом росіян опинились Київ, Харків, Дніпро, а представник ПС Юрій Ігнат розповів, що у новій тактиці ударів ЗС РФ — більше балістики, ніж крилатих ракет.

Другий — 6-7 лютого, коли летіло два "Циркона", 21 Х-101, 16 ракет "Калибр" та 408 БпЛА. При цьому крилатих гіперзвукових "Циркони" стало більше у 2026 році: їх запускають з кораблів у Чорному морі й вони покривають майже області України, окрім західних (від Тернополя і далі до кордону з Польщею).

Відбувся також ще один обстріл, прикметний використанням балістики. 12 лютого росіяни запустили по українцях 24 "Искандер-М" (збили 15 шт.) та ще 197 БпЛА, ідеться у звіті Повітряного командування.

Нагадуємо, 16 лютого Фокус писав про новий удар РФ з використанням ракет "Циркон" та БпЛА. Повітряні сили розповіли про наслідки роботи ППО.