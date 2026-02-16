ВС РФ готовятся ударить "Цирконом" по Украине: почему произойдет обстрел и какая опасность

Вооруженные силы Российской Федерации готовят новый ракетный обстрел Украины и могут использовать ракеты "Циркон", предупредили мониторинговые каналы. При этом Воздушные силы ВСУ в 2026 году четыре раза информировали о гиперзвуковых средствах поражения. Последний раз речь шла о сверхскоростных целях, которые летели с юга на север в направлении Киева. Какова опасность от "Цирконов" во время следующей ракетной атаки ВС РФ и почему она может произойти ближайшей ночью?

Очередной ракетный обстрел Украины, в котором, среди прочих, будут и "Цирконы", может быть приурочен к мирным переговорам в Женеве, по аналогии предыдущих воздушных атак, отметили в мониторинговом канале "еРадар". При этом в ряде предыдущих ударов появились скоростные противокорабельные ракеты, которые ранее не так часто фигурировали в отчетах Воздушного командования. Фокус собрал информацию о новом ударе ВС РФ и об особенностях ракет "Циркон", которые далеко не все сбиваются средствами ПВО Украины.

Анонсы нового ракетного удара ВС РФ появились в сети утром 16 февраля, именно тогда, когда глава офиса президента и экс-глава ГУР Кирилл Буданов отправился в Женеву на встречу с российской делегацией. В заметке мониторингового канала указано, что может идти речь об обстреле ракетами, которые запускаются с самолетов Ту-95МС [ориентировочно, речь идет о Х-101 — ред.]. Кроме того, систему ПВО нагрузят баллистические "Искандеры", авиабаллистические "Кинжалы" и ударные и разведывательные дроны. Ко всему, возможно применение крылатых ракет морского базирования — "Калибр", "Оникс", "Циркон".

Возможные цели ВС РФ — такие же, как во время предыдущих массированных ударов, которые состоялись в январе-феврале 2026 года: это энергетика Киева, Киевской области, и также западные регионы, предупредили мониторы.

Тем временем в СНБО и президент Украины Владимир Зеленский подтвердили возможность массированного ракетного удара. Впрочем, ни военное командование, ни гражданские власти пока не подтверждали, что в залпе будут присутствовать "Цирконы".

Ракета Циркон — что известно

"Циркон" — это крылатая гиперзвуковая ракета ВС РФ, первые случаи применения которой состоялись, ориентировочно, в 2023 году. Технические характеристики средства поражения, предназначенного для уничтожения кораблей, но переделанного на наземные цели, — дальность до 1000 км, скорость до 9 Махов (в зависимости от этапа полета). В 2024 году Минобороны Великобритании сообщило, что ракеты могут запускаться мобильным вариантом комплекса К-300 "Бастион-П". С другой стороны, военные эксперты писали, что "Цирконы" несколько переделали и теперь их, вероятно, запускают со стандартных пусковых на кораблях проекта "Буян" и с фрегатов "Адмирал Эссен" и "Адмирал Макаров", которые ранее работали только с "Калибрами" и "Ониксами".

Фокус писал о предыдущих примерах применения ракет "Циркон" для ударов по Украине. Один из таких ударов состоялся в марте и феврале 2024 года: россияне били по объектам в Киеве и Киевской области, а пуск состоялся из оккупированного Крыма.

Обстрелы Украины — атаки "Цирконов" в 2026 году

В январе-феврале 2026 года ВС РФ обстреливали Украину ракетами "Циркон", указывается в серии отчетов Воздушного командования. В частности, 19 января летел один "Циркон", а 24 января — два: ни один не сбили. 3 февраля — четыре (сбили все), 16 февраля — четыре (сбили два). Отчеты командования показывают, что россияне наращивают количество ракет указанного типа, поскольку в январе их было три, за две недели февраля — восемь. В то же время, растет эффективность ПВО: сначала не сбивали, потом — "минус" пять из восьми запущенных.

Отметим, утром 16 февраля Фокус писал об обстреле Украины, в котором ВС РФ использовали четыре "Циркона", один баллистический "Искандер", одну ракету Х-31 и 53 дрона. Система ПВО сбила 54 цели из 68: слышали взрывы над Кропивницким и Киевом.

Напоминаем, 16 февраля мониторинговые каналы предупредили о новом ракетном ударе по Украине: сообщили, куда переместились бомбардировщики Ту-95МС.