Зеленский подтвердил готовность ВС РФ к новому ракетному удару по Украине: что сказал разведка

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Российская Федерация готовится провести новый массивный ракетно-дроновой удар по украинцам. Разведка предупредила об угрозе, а глава государства собрал руководителей сферы энергетики, которая, вероятно, повторно станет целью российских средств поражения.

Из-за угрозы нового обстрела Зеленский собрал совещание, на котором обсудили информацию от украинской разведки, говорится в сообщении в Telegram-канале. Президент пообщался с главой "Укрэнерго", командованием Воздушных сил ВСУ и главой Минобороны Михаилом Федоровым. Тема разговора — как защитить энергетические объекты, которые могут оказаться под новым воздушным ударом ВС РФ.

Руководитель Центр противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко прокомментировал предупреждение о ракетном обстреле. Чиновник сообщил, что ВС РФ действительно готовят новый удар: призвал украинцев быть осторожными.

Обстрел Украины — детали

Утром 16 февраля Фокус писал о предупреждении мониторинговых каналов о новом ракетном обстреле Украины. Среди прочего, выяснилось, что на ближайшие военные аэродромы перебросили бомбардировщики Ту-95МС, каждый из которых может нести от 6 до 18 ракет Х-101. Кроме того, заметили один Ту-160 (запускает также Х-101) и шесть МиГ-31 (запускает "Кинжалы").

