Зеленський підтвердив готовність ЗС РФ до нового ракетного удару по Україні: що сказал розвідка

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що Російська Федерація готується провести новий масивний ракетно-дроновий удар по українцях. Розвідка попередила про загрозу, а глава держави зібрав очільників сфери енергетики, яка, ймовірно, повторно стане ціллю російських засобів ураження.

Через загрозу нового обстрілу Зеленський зібрав нараду, на якій обговорили інформацію від української розвідки, ідеться у повідомлення у Telegram-каналі. Президент поспілкувався з главою "Укренерго", командуванням Повітряних сил ЗСУ та главою Міноборони Михайлом Федоровим. Тема розмови — як захистити енергетичні об'єкти, які можуть опинитись під новим повітряним ударом ЗС РФ.

Обстріл України — деталі

Зранку 16 лютого Фокус писав про попередження моніторингових каналів щодо нового ракетного обстрілу України. Серед іншого, з'ясувалось, що на ближчі військові аеродроми перекинули бомбардувальники Ту-95МС, кожен з яких може нести від 6 до 18 ракет Х-101. Крім того, помітили один Ту-160 (запускає також Х-101) та шість МіГ-31 (запускає "Кинджали").

Відео дня

Новина доповнюється…