РФ тестує "Циркон" на території України: експерт пояснив, наскільки небезпечна ракета 3М22 (відео)

20 січня Росія вкотре масовано атакувала Україну, цього разу застосувавши гіперзвукову "Циркон" і навчальні ракети для перевантаження української ППО. Як зазначив військовий експерт Андрій Крамаров, головний удар противник знову спрямував на енергетичну інфраструктуру Києва та області.

Про це військовий експерт та офіцер резерву ЗСУ Андрій Крамаров розповів в ефірі Radio NV. На його думку, останні атаки росіян не можна назвати принципово новою тактикою, проте вони демонструють чітку концентрацію на знищенні критичної енергетичної інфраструктури столиці. Впродовж понад місяця окупанти намагаються вразити ключові об’єкти, серед яких ТЕЦ-5 та ТЕЦ-6, а також великі трансформаторні підстанції у Києві та області.

За словами експерта, ударні дії здійснюються переважно ракетами — як крилатими, на кшталт Х-101, так і балістичними. Ударні безпілотники, зокрема "Шахеди", виконують допоміжну роль, створюють додаткове навантаження на системи ППО та впливають на цивільне населення, проте серйозної загрози для добре підготовлених об’єктів вони не несуть. Однак, особливістю останньої атаки стало застосування ракети РМ-48У.

Відео дня

"РМ-48У— це фактично навчальна ракета, створена шляхом конверсії зенітних ракет С-300 та С-400. Така практика є ще радянською традицією, яка бере початок із комплексів С-200, коли під час навчань використовувалися спеціальні ракети-мішені для перевірки можливостей перехоплення цілей, максимально наближених за характеристиками до балістичних", — зауважив він.

Він уточнив, що для таких запусків беруть ракети С-300 і С-400, строк експлуатації яких уже вичерпано. З них знімають бойову частину, перезаправляють паливом, і вони перетворюються на хибні цілі. Такі ракети не мають повноцінної балістичної траєкторії, але уламки після атак вже фіксували на території України.

За словами експерта, ворог запускає їх паралельно з балістичними ракетами, насамперед "Іскандер-М". Це дозволяє ускладнити роботу української протиповітряної оборони, змусити її реагувати на більшу кількість цілей та витрачати боєкомплект. Крім того, така практика вказує на те, що частина ракет С-300 у Росії вже вичерпала ресурс і відновити їх повноцінно неможливо.

Крамаров додав, що нещодавно Україна поповнила запаси ракет для систем ППО, і саме це допомогло успішно відбити чергову атаку.

"Буквально кілька днів тому ці засоби надійшли на озброєння, і ми змогли поповнити ракетний запас, який під час цієї атаки виявився вкрай необхідним. Саме з метою виснаження нашого боєкомплекту, насамперед для систем Patriot, росіяни й почали застосовувати так звані хибні балістичні цілі", — додав військовий експерт.

Чим особлива ракета "Циркон"

Що стосується гіперзвукової "Циркон", Крамаров пояснив, що це морська ракета, яка запускається з тих самих пускових установок, що й "Калібри". Під час останньої атаки було зафіксовано один запуск у напрямку Вінниці на велику дистанцію. За його словами, "Циркон" поки що перебуває на етапі обмеженого виробництва і не став повноцінним озброєнням російських військ. І , в цілому, такі пуски виконують, за суттю, роль бойових випробувань — перевірки точності та можливостей ракети на дальніх дистанціях, які можуть сягати 800–1000 кілометрів.

Та все ж Крамаров підкреслив, що на відміну від "Кинджала", масового виробництва "Циркону" у РФ немає, тому систематичне застосування цих ракет обмежене.

"Таким чином Росія намагається перевірити бойові можливості цієї ракети та її точність на граничних дальностях. Водночас, на відміну від того ж "Кинджала", повномасштабного серійного виробництва цієї ракети у РФ наразі немає, і вона так і не була повноцінно прийнята на озброєння", — пояснив експерт в ефірі.

Також сьогодні аналітики Defence Express писали, що вперше за тривалий час Росія застосувала гіперзвукову ракету "Циркон" із Криму, орієнтуючи її на Вінницю.

Крім того, Володимир Зеленський відповідаючи на питання журналістів, зауважив, що у спробах збити російську зброю під час сьогоднішньої атаки, Україна використала ракет ППО на 80 млн євро.