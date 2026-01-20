Україна використала ракет ППО на 80 млн євро, аби відбити сьогоднішню атаку РФ, — Зеленський

Щоденні атаки Росії коштують Україні десятки мільйонів євро лише на ракети протиповітряної оборони, так, до прикладу, сьогоднішня масштабна атака обійшлася державі близько у 80 млн євро. Попри це, країна продовжує шукати засоби і ресурси для захисту людей та відбиття обстрілів.

Як повідомив президент України Володимир Зеленський у коментарі "Новини.LIVE", забезпечення ефективної протиповітряної оборони залишається надзвичайно складним завданням для держави.

Зокрема, як пояснив глава держави, українська сторона щодня докладає максимум зусиль, щоб отримувати необхідні ракети та засоби ППО. Він підкреслив, що йдеться не лише про наявність зброї, а й про колосальні фінансові витрати, адже кожна атака з боку Росії обходиться Україні надзвичайно дорого.

Також президент навів конкретний приклад останньої російської атаки: тільки вартість ракет, які використала Україна для захисту неба, сягнула близько 80 млн євро.

"Кожного дня ми робимо все можливе, і я особисто роблю максимум, щоб країна отримувала необхідні ракети та захист для людей. Ми боремося за якнайшвидше завершення війни передусім тому, що щодня втрачаємо людей. Однак навіть фінансова складова цього питання надзвичайно важка: знайти ракети, забезпечити їхню доставку та оплату коштує величезних зусиль. Для Росії війна — це дороге задоволення, а для нас — значні людські та матеріальні втрати", — поясни він.

Відповідаючи на питання про поставки ракет від партнерів, президент зазначив, що Україна отримує відповідну допомогу, однак коментувати реакцію президента США Дональда Трампа на останню атаку наразі складно, адже безпосереднього обговорення цього питання ще не було. Водночас він наголосив, що позиція Сполучених Штатів залишається незмінною: вони зацікавлені у якнайшвидшому завершенні війни.

Зеленський також зазначив, що в України не зменшилася кількість ракет ППО, проте Росія значно наростила інтенсивність ударів, зокрема застосування балістичних ракет. До цього також додається постачання компонентів для їх виробництва через приватні компанії у країнах, які співпрацюють із РФ.

Крім того, президент зауважив, що Росія збільшила кількість "Шахедів", але Україна відповіла посиленням мобільних вогневих груп і нарощуванням перехоплювачів.

"Тобто ми знаходимо інструменти, ми поборемо в кінці кінців, Шахеди… Що стосується балістики, поки що ключ тільки в руках Сполучених Штатів Америки", — зауважив посадовець.

Ба більше, за словами Зеленського, Україна вже виробляє близько тисячі дронів-перехоплювачів на добу, проте існує проблема із нестачею підготовлених операторів. Він уточнив, що Росія наразі не здатна запускати таку кількість дронів щодня, її поточний потенціал — приблизно 350 "Шахедів" на добу.

Попри всі труднощі, Україна готується до найгірших сценаріїв, нарощує власне виробництво дронів та продовжує шукати додаткові інструменти для захисту неба та безпеки цивільного населення.

Нагадаємо, що сьогодні Володимир Зеленський також зауважив, що ракети ППО прибули в Україну за добу до обстрілу 20 січня та суттєво допомоги під час відбиття атаки.

Також Фокус писав, що цієї ночі ворог масовано атакував Україну, зокрема під удар пострапили Київ, Вінниця, Одеса, Рівне та Дніпро.