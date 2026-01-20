Украина использовала ракет ПВО на 80 млн евро, чтобы отразить сегодняшнюю атаку РФ, — Зеленский

Ежедневные атаки России стоят Украине десятки миллионов евро только на ракеты противовоздушной обороны, так, к примеру, сегодняшняя масштабная атака обошлась государству около 80 млн евро. Несмотря на это, страна продолжает искать средства и ресурсы для защиты людей и отражения обстрелов.

Как сообщил президент Украины Владимир Зеленский в комментарии "Новини.LIVE", обеспечение эффективной противовоздушной обороны остается чрезвычайно сложной задачей для государства.

В частности, как пояснил глава государства, украинская сторона ежедневно прилагает максимум усилий, чтобы получать необходимые ракеты и средства ПВО. Он подчеркнул, что речь идет не только о наличии оружия, но и о колоссальных финансовых затратах, ведь каждая атака со стороны России обходится Украине чрезвычайно дорого.

Также президент привел конкретный пример последней российской атаки: только стоимость ракет, которые использовала Украина для защиты неба, составила около 80 млн евро.

"Каждый день мы делаем все возможное, и я лично делаю максимум, чтобы страна получала необходимые ракеты и защиту для людей. Мы боремся за скорейшее завершение войны прежде всего потому, что ежедневно теряем людей. Однако даже финансовая составляющая этого вопроса чрезвычайно тяжелая: найти ракеты, обеспечить их доставку и оплату стоит огромных усилий. Для России война — это дорогое удовольствие, а для нас — значительные человеческие и материальные потери", — пояснил он.

Отвечая на вопрос о поставках ракет от партнеров, президент отметил, что Украина получает соответствующую помощь, однако комментировать реакцию президента США Дональда Трампа на последнюю атаку пока сложно, ведь непосредственного обсуждения этого вопроса еще не было. В то же время он подчеркнул, что позиция Соединенных Штатов остается неизменной: они заинтересованы в скорейшем завершении войны.

Зеленский также отметил, что в Украине не уменьшилось количество ракет ПВО, однако Россия значительно нарастила интенсивность ударов, в частности применение баллистических ракет. К этому также добавляется поставки компонентов для их производства через частные компании в странах, которые сотрудничают с РФ.

Кроме того, президент отметил, что Россия увеличила количество "Шахедов", но Украина ответила усилением мобильных огневых групп и наращиванием перехватчиков.

"То есть мы находим инструменты, мы поборемся в конце концов, Шахеды... Что касается баллистики, пока ключ только в руках Соединенных Штатов Америки", — отметил чиновник.

Более того, по словам Зеленского, Украина уже производит около тысячи дронов-перехватчиков в сутки, однако существует проблема с нехваткой подготовленных операторов. Он уточнил, что Россия пока не способна запускать такое количество дронов ежедневно, ее текущий потенциал — примерно 350 "Шахедов" в сутки.

Несмотря на все трудности, Украина готовится к худшим сценариям, наращивает собственное производство дронов и продолжает искать дополнительные инструменты для защиты неба и безопасности гражданского населения.

Напомним, что сегодня Владимир Зеленский также отметил, что ракеты ПВО прибыли в Украину за сутки до обстрела 20 января и существенно помогли во время отражения атаки.

Также Фокус писал, что этой ночью враг массированно атаковал Украину, в частности под удар пострапили Киев, Винница, Одесса, Ровно и Днепр.