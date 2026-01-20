Атака по Украине: Россия использовала новую баллистику, половина Киева без отопления, детали (видео)

Россия в ночь на 20 января осуществила очередную массированную ракетно-дроновую атаку по энергетической системе Украины. Враг применил баллистические и крылатые ракеты, а также ударные беспилотники.

Главной целью оккупантов стал Киев. Фокус собрал информацию о ночном обстреле, которая известна по состоянию на утро.

Атака на Киев

Тревога в Киеве была объявлена в 1:30. Впоследствии в КГГА сообщили о попадании БПЛА в нежилые здания. Кроме того, беспилотники упали на открытой территории в Днепровском районе, там горели автомобили. Впоследствии глава КГГА Тимур Ткаченко сообщил, что пожар произошел на территории складских помещений.

Сообщалось также об одном пострадавшем в Днепровском районе.

Впоследствии городской голова Киева Виталий Кличко сообщил, что на левом берегу фиксируют перебои с водо- и энергоснабжением. Объекты социальной инфраструктуры переходят на автономный режим питания.

Відео дня

В 7:56 Виталий Кличко сообщил, что после атаки без отопления осталось 5635 многоэтажек. Почти 80% из них — дома, куда возвращали теплоснабжение с 9 января. На вчерашний вечер из шести тысяч домов 16 оставались без тепла.

Метро будет курсировать с интервалами

В КГГА сообщили, что из-за сложной энергетической ситуации в Киеве поезда метро будут курсировать с изменениями.

Так, на подземной части красной линии метрополитена интервалы будут составлять 4:30-5:00 минут, на наземной — 20-25 минут. Кроме того, поезда будут проходить станции "Гидропарк" и "Днепр" без остановок.

На зеленой линии интервалы на правом берегу будут составлять 7 минут, на левом — 10 минут.

На синей линии метрополитена изменений не зафиксировано.

Чем били русские?

По данным канала "Николаевский Ванек", атака на Киев началась с пуска "Шахедов" по Киеву.

Около 2 ночи столица была атакована баллистическими ракетами. Также автор канала отмечал, что ночью россияне бьют не только по энергетике, но и по "резервуарам", не уточняя, о каких резервуарах идет речь.

Мониторинговый канал "monitor" уточнил, что было выпущено всего до 10 баллистических ракет, большинство — по Киеву.

Впоследствии добавилась угроза пуска аэробаллистических ракет "Кинжал": в воздухе находилось два самолета МиГ-31, однако эти ракеты не были использованы.

Также утром россияне осуществили пуск крылатых ракет с самолетов Ту-95. По данным "Николаевского Ванька", первые крылатые ракеты появились в воздушном пространстве Украины около 6:30, а около 7:10 их не было в воздушном пространстве.

Атака на Ровно

Ночью под атакой россиян было Ривне: около 7:30 там прогремели взрывы, сообщило "Общественное Ривне". Пока официальных комментариев относительно атаки и последствий не было. В Ровенском и Сарненском районе продолжается воздушная тревога.

Атака на Винницкую область

Российские оккупанты нанесли удар по Винницкой области. Враг целился по региону баллистикой, сообщали Воздушные силы ВСУ. Также сообщалось о пролете через регион группы крылатых ракет.

В ОВА и городском совете Винницы пока не комментировали последствия атаки.

Атака на Одесскую область

В 6:23 Воздушные силы ВСУ сообщили о двух группах БпЛА из акватории Черного моря в направлении Затоки, Черноморска Одесской области.

Впоследствии стало известно о том, что в Черноморске вражеский дрон влетел в жилой дом: произошло возгорание балкона на последнем этаже.

Глава Одесской ОГА Олег Кипер сообщил, что удары россиян были направлены на жилые кварталы и объекты энергетики. Он подтвердил попадание БпЛА в многоэтажный жилой дом в Черноморске: там повреждены фасад и остекление.

Зато в Одесском районе зафиксировано повреждение объекта энергетической инфраструктуры.

Россия использовала новую баллистическую ракету

По данным мониторингового канала "ПВО радар | Направление ракет | Направление шахедов", ночью Россия могла осуществить пуск баллистической ракеты "Искандер-И", который ранее не использовался в войне против Украины.

В то же время канал monitor отмечает, что пуск дальней баллистики состоялся по Виннице с территории Крыма.

"Ждем экспертизу. Или это "Искандер-И", или это "KN-23" (баллистическая ракета, изготовленная в Северной Корее — ред.), а может условный "Циркон" — выяснят. Одно понятно, винничанам стоит реагировать на угрозу баллистики", — отметил автор канала.

По состоянию на сейчас Воздушные силы ВСУ не комментировали возможное использование ракеты "Искандер-И". Сейчас в сети нет достаточной информации о технических характеристиках такой ракеты.

В декабре 413 полк Сил беспилотных систем ВСУ комментировал информацию о возможности применения ракеты "Искандер-М" на 800 км. Там отмечали, что еще в июле 2024 года российские пропагандисты начали говорить о якобы наличии у них баллистического "Искандер-1000", сопровождая это все фотографиями соответствующей пусковой установки.

Пост про "Искандер-М" Фото: Скриншот

"В ноябре 2025 года одно из профильных украинских изданий публиковало "сливы" документов по ракетной программе РФ, и там было, в частности, о закупке на 2025 год 18 баллистических ракет 9М723-2 к ОТРК "Искандер" по $2,5 млн за штуку. Можно предположить, что там шла речь именно об этих ракетах к "Искандер-1000", которые россияне теперь могут пускать в эпизодическое применение", — говорилось в сообщении.

Всего с августа по октябрь 2025 года россияне по Украине выпустили 23 редкие крылатые ракеты 9М729 "Новатор" к ОТРК "Искандер-М" с дальностью пуска до 2500 километров.

В то же время в СБС отметили, что россияне могут "выжимать максимум" из корейских ракет "KN-23", ведь во время тестов в июне 2023 года эти ракеты производства КНДР показали дальность даже в 900 километров, что фиксировали западные аналитики.

Ситуация в энергетике

В "Укрэнерго" сообщили, что в нескольких регионах Украины введены аварийные отключения электроэнергии. Это стало следствием ночной ракетно-пушечной атаки.

Аварийные отключения будут отменены после стабилизации ситуации в энергосистеме.

В то же время в Киеве, Киевской области и части Одесской области аварийные отключения действовали до обстрела 20 января.

Напомним, в ночь на 20 января РФ ударила по Киеву баллистикой и дронами, из-за чего левый берег остался без света и воды.

Фокус также писал о том, что Денис Шмыгаль объяснил, удастся ли в ближайшее время отменить экстренные отключения света в Киеве.