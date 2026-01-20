Атака по Україні: Росія використала нову балістику, половина Києва без опалення, деталі (відео)

Росія в ніч на 20 січня здійснила чергову масовану ракетно-дронову атаку по енергетичній системі України. Ворог застосував балістичні та крилаті ракети, а також ударні безпілотники.

Головною ціллю окупантів став Київ. Фокус зібрав інформацію про нічний обстріл, яка відома станом на ранок.

Атака на Київ

Тривогу в Києві було оголошено о 1:30. Згодом у КМДА повідомили про влучання БПЛА у нежитлові будівлі. Крім того, безпілотники впали на відкритій території в Дніпровському районі, там горіли автомобілі. Згодом очільник КМВА Тимур Ткаченко повідомив, що пожежа сталася на території складських приміщень.

Повідомлялося також про одного потерпілого в Дніпровському районі.

Згодом міський голова Києва Віталій Кличко повідомив, що на лівому березі фіксують перебої з водо- та енергопостачанням. Об'єкти соціальної інфраструктури переходять на автономний режим живлення.

О 7:56 Віталій Кличко повідомив, що після атаки без опалення залишилося 5635 багатоповерхівок. Майже 80% із них — будинки, куди повертали теплопостачання від 9 січня. На вчорашній вечір з шести тисяч будинків 16 залишалися без тепла.

Метро курсуватиме з інтервалами

У КМДА повідомили, що через складну енергетичну ситуацію в Києві поїзди метро курсуватимуть зі змінами.

Так, на підземній частині червоної лінії метрополітену інтервали складатимуть 4:30-5:00 хвилин, на наземній — 20-25 хвилин. Крім того, поїзди проходитимуть станції "Гідропарк" та "Дніпро" без зупинок.

На зеленій лінії інтервали на правому березі складатимуть 7 хвилин, на лівому — 10 хвилин.

На синій лінії метрополітену змін не зафіксовано.

Чим били росіяни?

За даними каналу "Николаевский Ванек", атака на Київ розпочалася з пуску "Шахедів" по Києву.

Близько 2 ночі столицю було атаковано балістичними ракетами. Також автор каналу відзначав, що вночі росіяни б'ють не тільки по енергетиці, але й по "резервуарах", не уточнюючи, про які резервуари йдеться.

Моніторинговий канал "monitor" уточнив, що було випущено загалом до 10 балістичних ракет, більшість — по Києву.

Згодом додалася загроза пуску аеробалістичних ракет "Кинджал": у повітрі перебувало два літаки МіГ-31, однак ці ракети не були використані.

Також зранку росіяни здійснили пуск крилатих ракет з літаків Ту-95. За даними "Николаевского Ванька", перші крилаті ракети з'явилися в повітряному просторі України близько 6:30, а близько 7:10 їх не було в повітряному просторі.

Атака на Рівне

Уночі під атакою росіян було Рівне: близько 7:30 там пролунали вибухи, повідомило "Суспільне Рівне". Наразі офіційних коментарів щодо атаки та наслідків не було. У Рівненському та Сарненському районі триває повітряна тривога.

Атака на Вінниччину

Російські окупанти завдали удару по Вінницькій області. Ворог цілив по регіону балістикою, повідомляли Повітряні сили ЗСУ. Також повідомлялося про проліт через регіон групи крилатих ракет.

В ОВА та міській раді Вінниці наразі не коментували наслідки атаки.

Атака на Одещину

О 6:23 Повітряні сили ЗСУ повідомили про дві групи БпЛА з акваторії Чорно моря в напрямку Затоки, Чорноморська Одеської області.

Згодом стало відомо про те, що в Чорноморську ворожий дрон влетів у житловий будинок: сталося займання балкона на останньому поверсі.

Голова Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив, що удари росіян були спрямовані на житлові квартали та об’єкти енергетики. Він підтвердив влучання БпЛА в багатоповерховий житловий будинок у Чорноморську: там пошкоджено фасад та скління.

Натомість в Одеському районі зафіксовано пошкодження об’єкта енергетичної інфраструктури.

Росія використала нову балістичну ракету

За даними моніторингового каналу "ППО радар | Напрямок ракет | Напрямок шахедів", вночі Росія могла здійснити пуск балістичної ракети "Іскандер-І", який раніше не використовувався у війні проти України.

Водночас канал monitor відзначає, що пуск далекої балістики відбувся по Вінниці з території Криму.

"Чекаємо експертизу. Чи це "Іскандер-І", чи це "KN-23" (балістична ракета, виготовлена в Північній Кореї — ред.), а може умовний "Циркон" — з'ясують. Одне зрозуміло, вінничанам варто реагувати на загрозу балістики", — зазначив автор каналу.

Станом на зараз Повітряні сили ЗСУ не коментували можливе використання ракети "Іскандер-І". Наразі в мережі немає достатньої інформації про технічні характеристики такої ракети.

У грудні 413 полк Сил безпілотних систем ЗСУ коментував інформацію про можливість застосування ракети "Іскандер-М" на 800 км. Там зазначали, що ще в липні 2024 року російські пропагандисти почали говорити про начебто наявність у них балістичного "Іскандер-1000", супроводжуючи це все фотографіями відповідної пускової установки.

"У листопаді 2025 року одне з профільних українських видань публікувало "зливи" документів по ракетній програмі РФ, і там було, зокрема, про закупівлю на 2025 рік 18 балістичних ракет 9М723-2 до ОТРК "Іскандер" по $2,5 млн за штуку. Можна припустити, що там йшла мова саме про ці ракети до "Іскандер-1000", які росіяни тепер можуть пускати в епізодичне застосування", — йшлося в повідомленні.

Загалом із серпня по жовтень 2025 року росіяни по Україні випустили 23 рідкісні крилаті ракети 9М729 "Новатор" до ОТРК "Іскандер-М" з дальністю пуску аж до 2500 кілометрів.

Водночас в СБС наголосили, що росіяни можуть "витискати максимум" з корейських ракет "KN-23", адже під час тестів у червні 2023 року ці ракети виробництва КНДР показали дальність навіть у 900 кілометрів, що фіксували західні аналітики.

Ситуація в енергетиці

В "Укренерго" повідомили, що в кількох регіонах України запроваджені аварійні відключення електроенергії. Це стало наслідком нічної ракетно-дроновї атаки.

Аварійні відключення будуть скасовані після стабілізації ситуації в енергосистемі.

Водночас у Києві, Київській області та частині Одеської області аварійні відключення діяли до обстрілу 20 січня.

