РФ вдарила по Києву балістикою та дронами: лівий берег залишився без світла та води (відео)

У ніч на 20 січня російські окупаційні війська завдали удару балістикою та дронами по Києву, внаслідок чого на лівому березі столиці стався майже повний блекаут.

Також у будинках лівого берега Києва почались проблеми з водопостачанням, повідомив міський голова Віталій Кличко.

"На лівому березі столиці перебої зі світлом. Обʼєкти соціальної інфраструктури переходять на автономний режим живлення", — написав Кличко.

Він уточнив, що у Дніпровському районі столиці зафіксоване влучання у нежитлові будівлі.

"Також є повідомлення про падіння БпЛА на відкритій території. Там палають автівки", — зазначив Кличко.

Те, що найбільше від нічного російського удару постраждав саме Дніпровський район підтвердив й начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

Відео дня

"У Дніпровському районі пошкоджено нежитлову забудову. На іншій локації горять автомобілі…У Дніпровському районі пожежа на території складських приміщень", — писав Ткаченко.

Водночас місцеві телеграм-канали оприлюднили відео, на яких видно, як на Русанівці у Києві палають авто.

Про перші потужні вибухи у Києві цієї ночі коресонденти Фокусу повідомили близько другої ночі.

Згодом у столиці лунали все нові й нові серії вибухів.

Повітряні сили ЗСУ попереджали, що на столицю, окрім дронів, летить балістика.

На момент публікації матеріалу було відомо лише про одного постраждалого у Дніпровському районі внаслідок російської комбінованої атаки.

