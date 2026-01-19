Росія готує масований ракетний удар по Україні, — Зеленський

Президент закликав найближчими днями не ігнорувати усі повітряні тривоги. З його слів, Росія вичікує на момент, щоб завдати масованого удару по Україні.

"Цими днями треба бути і надалі дуже уважними. Росія підготувалась до удару, удару масованого, і очікує момент, щоб завдати цього удару. Будь ласка, звертайте увагу на всі повітряні тривоги. І в кожній області повинна бути готовність максимально оперативно відреагувати та підтримати людей", — заявив президент України у вечірньому зверненні 19 січня.

Зеленський також зауважив, що вислухав доповідь від генерала-лейтенанта Василя Малюка і анонсував "активні асиметричні операції проти Росії": "Будуть. Ресурси для цього є".

Президент повідомив, що зараз надзвичайно складно в усіх прикордонних і прифронтових областях. Передусім це Харків і область Харківська, Запоріжжя, Дніпровщина, Чернігів, Сумщина. Триває робота в Одесі.

"Окрема увага — Києву та області. Найбільш складно зараз. І, зокрема, для Києва залучені додаткові бригади, ремонтні, в тому числі "Укрзалізниці", інших державних компаній… Мають бути додаткові щомісячні виплати в умовах цієї надзвичайної ситуації за кожен місяць для тих наших людей, які працюють безпосередньо на місцях після ударів, на місцях аварій, в ремонтних бригадах. Держава має бути вдячною кожному і кожній, хто гарантує, що Україна відновлює те, що росіяни руйнують", — розповів Зеленський.

Очільник держави також повідомив, що буде новий підхід до застосування ППО Повітряними силами, буде трансформовано те, що стосується мобільних вогневих груп, дронів-перехоплювачів, інших засобів малої протиповітряної оборони.

Своє повідомлення президент резюмував тим, що українська делегація провела зустрічі із представниками президента Сполучених Штатів: "Важливо, що Україна конструктивна. Важливо, що Україна реально працює на дипломатичне рішення. Важливо, що підтримка для України має бути достатньою. Все для цього робимо. Слава Україні!"

Нагадаємо, моніторингові канали повідомляють про підготовку РФ до майбутнього ракетного обстрілу. За даними пабліків, росіяни планують залучити до масованого удару стратегічну авіацію одночасно з п'яти аеродромів.

А в Головному управлінні розвідки 17 січня попереджали, що РФ може атакувати підстанції АЕС, щоб примусити Україну до капітуляції.