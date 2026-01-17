РФ може атакувати підстанції АЕС, щоб змусити Україну капітулювати: попередження ГУР

Росіяни розглядають варіант обстрілу підстанцій українських АЕС. Таким чином вони хочуть від'єднати енергоблоки атомних електростанцій від енергосистеми України та залишити цивільних без опалення та світла.

Про ймовірну підготову ворогом ударів по підстанціях АЕС повідомила 17 січня пресслужба Головного управління розвідки Міністерства оборони України. За даними української розвідки, станом на середину січня росіяни розвідали десять об’єктів критичної енергоінфраструктури у дев'яти областях.

"Наміри Кремля атакувати підстанції, аби в такий гібридний спосіб знищити генерацію на АЕС України, вчергове свідчать про геноцидний характер війни Росії проти України", — зазначили в ГУР.

Про те, що росіяни готують атаку на об'єкти та мережі, що обслуговують АЕС, повідомив також президент України Володимир Зеленський після зустрічі з керівником ГУР Олегом Іващенком.

Відео дня

Для чого РФ удари по підстанціях АЕС

В пресслужбі ГУР попередили, що якщо підстанції буде виведено з ладу й енергоблоки АЕС від'єднаються від єдиної системи, українці можуть "тотально опинитися без світла і тепла".

Розвідники пояснили, що Москва атаками на стратегічні енергетичні об'єкти прагне примусити Київ до підписання неприйнятної капітуляційної мирної угоди.

Крім того, Кремль хоче посилити залякування країн Європи та Заходу, щоб зменшити підтримку України та спроможність української протиповітряної оборони відбивати російські повітряні атаки на критичну інфраструктуру.

Нагадаємо, генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі 16 січня заявив, що Україна та Росія погодились на локальне припинення вогню поряд із ЗАЕС. Українські фахівці мають розпочати технічні роботи на останній резервній лінії електропередач уже найближчим часом.

Серед пунктів розробленого спільно зі США проєкту мирного плану, які озвучив 24 грудня президент України Володимир Зеленський, була спільна експлуатація Запорізької АЕС українською, американською та російською сторонами. Втім Зеленський зазначав, що деталі ще не узгоджено.