Україна та Росія погодились на локальне припинення вогню поряд з ЗАЕС, — МАГАТЕ

МАГАТЕ домовилося з Україною та Росією про тимчасове припинення вогню біля Запорізької атомної електростанції, що дозволить почати ремонт останньої резервної лінії електропередач.

Технічні фахівці України вже найближчими днями розпочнуть ремонтні роботи, йдеться у заяві генерального директора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі.

"Очікується, що техніки оператора електромережі України розпочнуть ремонтні роботи на лінії 330 кВ — пошкодженої та відключеної внаслідок військової активності 2 січня — у найближчі дні", — зазначено у повідомленні.

Зазначається, що в результаті відключення енерголінії найбільша АЕС Європи наразі залежить від єдиної діючої магістральної лінії електропередачі 750 кВ.

"МАГАТЕ продовжує тісно співпрацювати з обома сторонами, щоб забезпечити ядерну безпеку на ЗАЕС і запобігти ядерній аварії під час конфлікту. Це тимчасове перемир'я, четверте, яке ми домоглися, демонструє незамінну роль, яку ми продовжуємо відігравати", — наголосив Гроссі.

Нагадаємо, 15 січня речник Сил оборони півдня Владислав Волошин повідомив, що РФ перетворила ЗАЕС на військовий полігон.

У листопаді МАГАТЕ закликало Україну та Росію до співпраці через те, що ЗАЕС потребуватиме "особливого статусу" в разі миру.