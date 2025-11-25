ЗАЕС потребує "особливого статусу" в разі миру: МАГАТЕ закликає Україну та Росію до співпраці

МАГАТЕ наголошує на необхідності надання Запорізькій АЕС особливого статусу та укладення міждержавної угоди між Україною та Росією для гарантування безпеки станції у разі встановлення миру. Поки тривають бойові дії, об’єкт залишається в небезпечному стані, що створює реальну загрозу ядерної аварії та потребує постійного контролю міжнародних експертів.

Як повідомляє Reuters, голова Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі підкреслив, що будь-яке відновлення роботи станції неможливе без попередньої домовленості про співпрацю між Україною та Росією. За його словами, управління атомною електростанцією у сучасних умовах вимагає узгоджених дій, оскільки одна зі сторін не може повністю контролювати об’єкт, поки на іншому боці річки перебуває держава, яка здатна перешкоджати роботі станції або застосовувати військову силу. Гроссі зазначив, що досягнення миру є критично важливим для мінімізації ризиків на Запорізькій АЕС.

"Поки тривають бойові дії, існує постійна ймовірність того, що може статися серйозний інцидент", – наголосив він.

Експерт додав, що шість реакторів станції з 2022 року перебувають у стані холодної зупинки та підтримуються лише за допомогою зовнішніх ліній електропередач і аварійних систем, а МАГАТЕ постійно здійснює нагляд за безпекою під час обстрілів та інших загроз.

Як зазначає видання, російські війська захопили Запорізьку АЕС на початку повномасштабного вторгнення у лютому 2022 року. Відтоді обидві сторони регулярно звинувачують одна одну у діях, які створюють ризик ядерної катастрофи, що підкреслює необхідність міжнародного контролю та чітких домовленостей щодо управління об’єктом.

За інформацією Reuters, у проєкті мирного плану для України, який містить 28 пунктів, пропонується перезапустити станцію під наглядом МАГАТЕ та встановити механізм рівномірного розподілу виробленої електроенергії між Україною та Росією.

Також Гроссі підкреслив, що конкретні деталі такого співробітництва залишаються політичним питанням, яке мають вирішити держави, проте роль МАГАТЕ в гарантуванні безпеки Запорізької АЕС є незамінною та визначальною.

Нагадаємо, що 19 листопада Хмельницька, Рівненська та Південноукраїнська атомні електростанції були змушені знизити потужність через пошкодження високовольтних ліній.

Також Фокус писав, що до цього Запорізька АЕС втратила живлення лінії "Дніпровська" і наразі отримує електропостачання лише від однієї лінії.