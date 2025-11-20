Три українські АЕС працюють на зниженій потужності: у МАГАТЕ пояснили причини

19 листопада три українські атомні електростанції — Хмельницька, Рівненська та Південно-Українська — були змушені знизити потужність через пошкодження високовольтних ліній, що постраждали від обстрілів поблизу станцій.

Як повідомляє генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі, обстріли енергетичних об’єктів призвели до того, що чотири з дев’яти чинних реакторів трьох станцій були змушені працювати на зниженій потужності. Через це електропостачання регіонів стало нестабільним, а персонал АЕС змушений був діяти в умовах підвищеної небезпеки.

На Хмельницькій та Рівненській АЕС виробництво електроенергії знизили після втрати контакту з однією з високовольтних ліній електропередач. Через це команди МАГАТЕ, що працюють на станціях, були змушені тимчасово шукати укриття під час ранкової повітряної тривоги. Як наслідок, станції не могли повністю забезпечувати електропостачання, що додатково ускладнило стабільну роботу енергосистеми в цих регіонах.

Відео дня

Ще однією проблемою стало електропостачання на Південноукраїнській АЕС. Тут також втратили контакт з високовольтною лінією, а протягом ночі неподалік від станції було зафіксовано 11 дронів.

"Запорізька атомна електростанція — не єдина станція, що постраждала від нестабільності електромережі. Військова діяльність продовжує впливати на електромережу по всій Україні", — заявив Генеральний директор Гроссі на засіданні Ради директорів МАГАТЕ.

Ситуація на Запорізькій АЕС

На Запорізькій АЕС, найбільшій атомній станції України, шість реакторів залишаються у стані холодної зупинки. Ввечері 19 листопада станція втратила контакт з лінією електропередач "Дніпровська" напругою 750 кВ, що є критично важливим для охолодження реакторів і роботи систем безпеки.

Після ремонтних робіт, проведених приблизно за 16 кілометрів від станції, лінію вдалося відновити. В результаті станція знову отримала доступ до двох зовнішніх ліній електропередач, включно з "Феросплавна-1" (330 кВ). Це дає змогу підтримувати стабільну роботу станції та критично важливі функції безпеки.

Як зазначив Гроссі, подібні перебої вже траплялися наприкінці жовтня, коли ремонтні роботи під тимчасовими угодами про припинення вогню дали змогу відновити електропостачання. Поточні події ще раз демонструють, наскільки нестабільною залишається енергетична ситуація навколо Запорізької АЕС під час війни.

"Я знову закликаю до повного дотримання, у будь-який час, п’яти конкретних принципів МАГАТЕ. Надзвичайно важливо запобігти ядерній аварії на Запорізькій атомній електростанції", — заявив Генеральний директор Гроссі.

Як йдеться у публікації, МАГАТЕ продовжує підтримку України у сфері ядерної безпеки та управлінні наслідками руйнування Каховської дамби. В межах комплексної програми допомоги організовано два нових постачання обладнання та матеріалів, а загальна кількість постачань з початку конфлікту досягла 176.

Зокрема, Миколаївська лабораторія отримала сучасне обладнання для перевірки харчових продуктів, а медична частина Хмельницької АЕС — препарати для виведення радіоактивних речовин з організму персоналу. Постачання фінансували Бельгія та Японія, що дає змогу підвищити безпеку персоналу і стабільність роботи атомних станцій.

Нагадаємо, що 14 листопада Запорізька АЕС втратила живлення лінії "Дніпровська" (750 кВ) і наразі отримує електропостачання лише від однієї лінії. Зокрема, це підвищує ризик чергового блекауту та загрозу радіаційній безпеці.

До цього після перерви на 6 місяців Запорізьку АЕС знову вдалося підключити до резервного джерела електропостачання.