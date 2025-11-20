Три украинские АЭС работают на пониженной мощности: в МАГАТЭ объяснили причины

19 ноября три украинские атомные электростанции — Хмельницкая, Ровенская и Южно-Украинская — были вынуждены снизить мощность из-за повреждения высоковольтных линий, пострадавших от обстрелов вблизи станций.

Как сообщает генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, обстрелы энергетических объектов привели к тому, что четыре из девяти действующих реакторов трех станций были вынуждены работать на пониженных мощностях. Из-за этого электроснабжение регионов стало нестабильным, а персонал АЭС вынужден был действовать в условиях повышенной опасности.

На Хмельницкой и Ровенской АЭС производство электроэнергии снизили после потери контакта с одной из высоковольтных линий электропередач. Из-за этого команды МАГАТЭ, работающие на станциях, были вынуждены временно искать укрытие во время утренней воздушной тревоги. Как следствие, станции не могли полностью обеспечивать электроснабжение, что дополнительно осложнило стабильную работу энергосистемы в этих регионах.

Еще одной проблемой стало электроснабжение на Южно-Украинской АЭС. Здесь также потеряли контакт с высоковольтной линией, а в течение ночи неподалеку от станции было зафиксировано 11 дронов.

"Запорожская атомная электростанция — не единственная станция, пострадавшая от нестабильности электросети. Военная деятельность продолжает влиять на электросеть по всей Украине", — заявил Генеральный директор Гросси на заседании Совета директоров МАГАТЭ.

Ситуация на Запорожской АЭС

На Запорожской АЭС, крупнейшей атомной станции Украины, шесть реакторов остаются в состоянии холодной остановки. Вечером 19 ноября станция потеряла контакт с линией электропередач "Днепровская" напряжением 750 кВ, что является критически важным для охлаждения реакторов и работы систем безопасности.

После ремонтных работ, проведенных примерно в 16 километрах от станции, линию удалось восстановить. В результате станция снова получила доступ к двум внешним линиям электропередач, включая "Ферросплавную-1" (330 кВ). Это позволяет поддерживать стабильную работу станции и критически важные функции безопасности.

Как отметил Гросси, подобные перебои уже случались в конце октября, когда ремонтные работы под временными соглашениями о прекращении огня позволили восстановить электроснабжение. Текущие события еще раз демонстрируют, насколько нестабильной остается энергетическая ситуация вокруг Запорожской АЭС во время войны.

"Я снова призываю к полному соблюдению, в любое время, пяти конкретных принципов МАГАТЭ. Чрезвычайно важно предотвратить ядерную аварию на Запорожской атомной электростанции", — заявил Генеральный директор Гросси.

Как говорится в публикации, МАГАТЭ продолжает поддержку Украины в сфере ядерной безопасности и управлении последствиями разрушения Каховской дамбы. В рамках комплексной программы помощи организовано две новые поставки оборудования и материалов, а общее количество поставок с начала конфликта достигло 176.

В частности, Николаевская лаборатория получила современное оборудование для проверки пищевых продуктов, а медицинская часть Хмельницкой АЭС — препараты для выведения радиоактивных веществ из организма персонала. Поставки финансировали Бельгия и Япония, что позволяет повысить безопасность персонала и стабильность работы атомных станций.

Напомним, что 14 ноября Запорожская АЭС потеряла питание линии "Днепровская" (750 кВ) и сейчас получает электроснабжение только от одной линии. В частности, это повышает риск очередного блэкаута и угрозу радиационной безопасности.

До этого после перерыва на 6 месяцев Запорожскую АЭС снова удалось подключить к резервному источнику электроснабжения.