ЗАЭС нуждается в "особом статусе" в случае мира: МАГАТЭ призывает Украину и Россию к сотрудничеству

МАГАТЭ подчеркивает необходимость предоставления Запорожской АЭС особого статуса и заключения межгосударственного соглашения между Украиной и Россией для обеспечения безопасности станции в случае установления мира. Пока продолжаются боевые действия, объект остается в опасном состоянии, что создает реальную угрозу ядерной аварии и требует постоянного контроля международных экспертов.

Как сообщает Reuters, глава Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси подчеркнул, что любое возобновление работы станции невозможно без предварительной договоренности о сотрудничестве между Украиной и Россией. По его словам, управление атомной электростанцией в современных условиях требует согласованных действий, поскольку одна из сторон не может полностью контролировать объект, пока на другой стороне реки находится государство, которое способно препятствовать работе станции или применять военную силу. Гросси отметил, что достижение мира является критически важным для минимизации рисков на Запорожской АЭС.

Відео дня

"Пока продолжаются боевые действия, существует постоянная вероятность того, что может произойти серьезный инцидент", — подчеркнул он.

Эксперт добавил, что шесть реакторов станции с 2022 года находятся в состоянии холодной остановки и поддерживаются только с помощью внешних линий электропередач и аварийных систем, а МАГАТЭ постоянно осуществляет надзор за безопасностью во время обстрелов и других угроз.

Как отмечает издание, российские войска захватили Запорожскую АЭС в начале полномасштабного вторжения в феврале 2022 года. С тех пор обе стороны регулярно обвиняют друг друга в действиях, которые создают риск ядерной катастрофы, что подчеркивает необходимость международного контроля и четких договоренностей по управлению объектом.

По информации Reuters, в проекте мирного плана для Украины, который содержит 28 пунктов, предлагается перезапустить станцию под наблюдением МАГАТЭ и установить механизм равномерного распределения произведенной электроэнергии между Украиной и Россией.

Также Гросси подчеркнул, что конкретные детали такого сотрудничества остаются политическим вопросом, который должны решить государства, однако роль МАГАТЭ в обеспечении безопасности Запорожской АЭС является незаменимой и определяющей.

Напомним, что 19 ноября Хмельницкая, Ровенская и Южноукраинская атомные электростанции были вынуждены снизить мощность из-за повреждения высоковольтных линий.

Также Фокус писал, что до этого Запорожская АЭС потеряла питание линии "Днепровская" и сейчас получает электроснабжение только от одной линии.