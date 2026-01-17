РФ может атаковать подстанции АЭС, чтобы заставить Украину капитулировать: предупреждение ГУР

Россияне рассматривают вариант обстрела подстанций украинских АЭС. Таким образом они хотят отключить энергоблоки атомных электростанций от энергосистемы Украины и оставить гражданских без отопления и света.

О вероятной подготовке врагом ударов по подстанциям АЭС сообщила 17 января пресс-служба Главного управления разведки Министерства обороны Украины. По данным украинской разведки, по состоянию на середину января россияне разведали десять объектов критической энергоинфраструктуры в девяти областях.

"Намерения Кремля атаковать подстанции, чтобы таким гибридным способом уничтожить генерацию на АЭС Украины, в очередной раз свидетельствуют о геноцидном характере войны России против Украины", — отметили в ГУР.

О том, что россияне готовят атаку на объекты и сети, обслуживающие АЭС, сообщил также президент Украины Владимир Зеленский после встречи с руководителем ГУР Олегом Иващенко.

Для чего РФ удары по подстанциям АЭС

В пресс-службе ГУР предупредили, что если подстанции будут выведены из строя и энергоблоки АЭС отсоединятся от единой системы, украинцы могут "тотально оказаться без света и тепла".

Разведчики объяснили, что Москва атаками на стратегические энергетические объекты стремится принудить Киев к подписанию неприемлемого капитуляционного мирного соглашения.

Кроме того, Кремль хочет усилить запугивание стран Европы и Запада, чтобы уменьшить поддержку Украины и способность украинской противовоздушной обороны отражать российские воздушные атаки на критическую инфраструктуру.

Напомним, генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси 16 января заявил, что Украина и Россия согласились на локальное прекращение огня рядом с ЗАЭС. Украинские специалисты должны начать технические работы на последней резервной линии электропередач уже в ближайшее время.

Среди пунктов разработанного совместно с США проекта мирного плана, которые озвучил 24 декабря президент Украины Владимир Зеленский, была совместная эксплуатация Запорожской АЭС украинской, американской и российской сторонами. Однако Зеленский отмечал, что детали еще не согласованы.