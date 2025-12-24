Проект мирного плана: Зеленский впервые раскрыл все 20 пунктов, детали

Президент Украины Владимир Зеленский представил детали 20-пунктного базового документа, который определяет условия прекращения войны и гарантии безопасности для Украины. Он подчеркнул, что большинство положений отражают общую позицию Украины и США, однако некоторые вопросы еще требуют окончательного согласования.

Об этом сообщает корреспондент "Укринформа", ссылаясь на слова главы государства во время общения с журналистами.

По словам Зеленского, проект документа, который получил название framework, является основой для международных переговоров и призван закрепить политические договоренности между Украиной, США, Европой и Россией. Президент подчеркнул, что отдельные пункты документа еще могут меняться в процессе консультаций.

Документ предусматривает, в частности:

Подтверждение суверенитета Украины всеми подписантами. Заключение безоговорочного соглашения о ненападении между Украиной и Россией с механизмом мониторинга линии фронта с помощью космических и беспилотных средств. Предоставление Украине прочных гарантий безопасности. Сохранение численности ВСУ на уровне 800 тысяч в мирное время. Обеспечение гарантий безопасности от США, НАТО и европейских государств, отражающих статью 5. Закрепление политики ненападения России в законодательстве и документах о ратификации. Четкая дата вступления Украины в ЕС и краткосрочный привилегированный доступ к европейскому рынку. Пакет глобального развития для Украины, который будет детализирован в отдельном соглашении об инвестициях. Создание фондов для восстановления экономики и реконструкции с объемом финансирования около $800 млрд с привлечением частного сектора, грантов и долговых инструментов. Ускорение подписания соглашения о свободной торговле с США после заключения документа. Подтверждение безъядерного статуса Украины в соответствии с ДНЯО. Совместная эксплуатация Запорожской АЭС тремя странами (Украина, США, РФ), детали еще обсуждаются. Внедрение образовательных программ по толерантности и защите языков меньшинств. Вопрос территорий Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей остается открытым с двумя вариантами решения и возможным проведением референдума в Украине. Запрет на изменение договоренностей по территориям силовым путем. Обеспечение Украины доступом к Днепру и Черному морю, демилитаризация Кинбурнской косы, заключение морского соглашения. Создание гуманитарного комитета и обмен всех военнопленных и гражданских заложников, включая детей. Проведение выборов в Украине как можно скорее после подписания соглашения. Документ будет иметь юридическую силу и контроль за его выполнением будет осуществлять Совет мира под председательством президента США Дональда Трампа. Полное прекращение огня вступает в силу сразу после согласования соглашения всеми сторонами.

Зеленский отметил, что пока не достигнуто соглашение по территориям Донецкой области и эксплуатации Запорожской АЭС, однако большинство других пунктов согласовано. Уже 24 декабря ожидается реакция России после консультаций с США.

Президент также сообщил, что кроме базового документа, Украина и партнеры проработали отдельные рамки гарантий безопасности — многостороннее (Украина, США, Европа) и двустороннее (Украина — США) соглашения. Кроме того, разработана "Дорожная карта процветания Украины" для восстановления экономики и развития страны.

Напомним, 23 декабря украинские переговорщики Рустем Умеров и Андрей Гнатов вернулись в Киев и доложили президенту Владимиру Зеленскому об итогах консультаций с США. По их словам, сейчас подготовлены проекты нескольких ключевых документов.

Также Фокус писал, что, по словам руководителя украинской разведки Кирилла Буданова, дальнейшие переговоры по мирному урегулированию в Украине имеют оптимистический характер. Однако он подчеркнул, что процесс многосторонний и сложный.