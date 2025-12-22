Буданов сделал оптимистичное заявление о мирном плане: что ждет переговоры

Западное издание Forbes провело интервью с начальником Главного управления разведки Минобороны Украины Кириллом Будановым. Разговор был "кратковременным", но вывод — оптимистичный. Какие тезисы высказал Буданов и почему имеет оптимизм относительно мирного плана Соединенных Штатов Америки?

Руководитель украинской разведки может стоять за кулисами известного обращения президента Владимира Зеленского, который записал видео на фоне стелы отбитого у россиян Купянска, написали обозреватели Forbes. В контексте переговоров Буданова назвали "наиболее информированным человеком", который многое знает о закрытом общении, экономическом давлении и "кто имеет компромат на кого, чтобы влиять". Отмечается, что Украина имеет возможность "влиять при таких сценариях", рассказали обозреватели.

Медиа получило краткий комментарий Буданова, которого, кроме всего, назвали "безупречно квалифицированным" кандидатом на "высший политический пост". Журналисты назвали его высказывание "удивительно позитивным", а ход переговоров — настолько сложным, что его можно было бы описать в толстой книге.

"Могу сказать, что я с оптимизмом смотрю в будущее. [Переговоры] многосторонние и сложные. Не просто двусторонние", — привели журналисты слова Буданова.

В статье также объясняется, почему разведчик имеет оптимистичные настройки на дальнейший ход переговоров. Оценка связана с участием США, вовлеченностью других сторон, "многоэтапным процессом сотрудничества" с американцами, который продлится десятилетиями, а также с ростом обмена разведывательными данными, который происходит между Пентагоном и ГУР.

"На самом деле они привнесли новый импульс и энергию в процесс", — сказал начальник ГУР Минобороны.

Мирный план — на каком этапе переговоры

Отметим, очередной раунд переговоров по мирному плану завершился в Майами в ночь на 22 декабря. При этом спецпредставитель Белого дома Стив Уиткофф заявил, что пообщался с российской делегацией и разговор прошел продуктивно. Тогда же появилось сообщение помощника президента РФ Кирилла Дмитриева: в лаконичном сообщении в соцсети X представитель Кремля написал, что новый раунд переговоров может состояться в Москве.

Между тем появилось опровержение начальницы американской разведки Тулси Габбард. Чиновница отреагировала на публикацию Reuters о том, что РФ планирует захватить всю Украину и что об этом хорошо знают спецслужбы США. По словам Габбард, это не соответствует действительности.

Напоминаем, 19 декабря Владимир Путин провел пресс-конференцию, пообщался с народом и сделал ряд заявлений относительно планов оккупации Украины, а не только Донбасса.