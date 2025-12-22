"Пропасть остается огромной": в Politico рассказали, случился ли прорыв после переговоров по миру в США

После многодневных переговоров, состоявшихся в Майами, американская и украинская стороны использовали одинаковые формулировки, описывая итоги встреч, однако никакой конкретики не предоставили.

Заявления, произнесенные секретарем Совета нацбезопасности и обороны Рустемом Умеровым и спецпосланником Дональда Трампа Стивом Уиткоффом, содержат формулировки о том, что Украина "высоко ценит" поддержку США. О чем свидетельствуют комментарии сторон после переговоров — выяснило издание Politico.

Стив Уиткофф в воскресенье назвал переговоры в США с Россией и Украиной "конструктивными и продуктивными". Однако обсуждения не принесли четких прорывов в процессе остановки войны, пишет медиа.

Представители РФ и Украины упомянули о переговорах в США, фактически дублируя комментарии Уиткоффа, однако никаких подробностей о вероятном прогрессе, которого удалось достичь в ходе встреч, не предоставили.

"Умеров опубликовал дословную копию заявления Уиткоффа по Украине на X (соцсеть — ред.), тогда как Дмитриев повторно опубликовал заявление Уиткоффа о переговорах с Россией", — подчеркивает издание.

В то же время президент Украины Владимир Зеленский в воскресенье заявлял, что самым сложным в процессе переговоров остается вопрос территорий. Помощник президента РФ Юрий Ушаков взамен заявлял, что большинство деталей по мирному плану, предложенных во время переговоров в Майами "выглядят неконструктивно" и что их выдвинули Украина и Европа. Это может указывать на то, насколько далеки стороны от достижения договоренностей.

"Пропасть между тем, чего хотят две враждующие стороны, остается огромной", — пишет Politico.

Что касается усилий администрации Дональда Трампа по усилению поддержки Украины, то до сих пор они "имели неоднозначный опыт".

В США Трампа призывают усилить давление на Кремль

Сенатор Линдси Грэм, один из главных авторов законопроекта об усилении санкций против РФ, во время воскресного интервью для издания NBC News призвал Трампа усилить давление на Кремль в случае, если Путин не пойдет на переговоры.

"Если Путин скажет "нет", нам нужно кардинально изменить правила игры, в частности предоставить Украине ракеты "Томагавк", чтобы они поразили заводы по производству беспилотников и ракет, которые существуют в России", — заявил Грэм.

Однако переговорный процесс, вероятно, будет продолжаться и после переговоров в США. Кремлевский посланник Кирилл Дмитриев завершил встречи в США и направляется в Москву, чтобы передать результаты встреч Путину. К тому же он"намекнул" на то, что следующие переговоры могут провести в Москве.

