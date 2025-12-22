"Прірва залишається величезною": у Politico розповіли, чи трапився прорив після переговорів щодо миру у США

Після кількаденних переговорів, що відбулися у Маямі, американська та українська сторони використали однакові формулювання, описуючи підсумки зустрічей, проте жодної конкретики не надали.

Заяви, виголошені секретарем Ради нацбезпеки і оборони Рустемом Умєровим і спецпосланцем Дональда Трампа Стівом Віткоффом, містять формулювання про те, що Україна "високо цінує" підтримку США. Про що свідчать коментарі сторін після переговорів — з'ясувало видання Politico.

Стів Віткофф у неділю назвав переговори у США з Росією та Україною "конструктивними та продуктивними". Проте обговорення не принесли чітких проривів у процесі зупинення війни, пише медіа.

Представники РФ та України згадали про переговори у США, фактично дублюючи коментарі Віткоффа, однак жодних подробиць про ймовірний прогрес, якого вдалося досягнути в ході зустрічей, не надали.

"Умєров опублікував дослівну копію заяви Віткоффа щодо України на X (соцмережа — ред.), тоді як Дмитрієв повторно опублікував заяву Віткоффа про переговори з Росією", — підкреслює видання.

Водночас президент України Володимир Зеленський у неділю заявляв, що найскладнішим у процесі переговорів залишається питання територій. Помічник президента РФ Юрій Ушаков натомість заявляв, що більшість деталей щодо мирного плану, запропонованих під час переговорів у Маямі "виглядають неконструктивно" й що їх висунули Україна та Європа. Це може вказувати на те, наскільки далекі сторони від досягнення домовленостей.

"Прірва між тим, чого хочуть дві сторони, що ворогують, залишається величезною", — пише Politico.

Щодо зусиль адміністрації Дональда Трампа з посилення підтримки України, то досі вони "мали неоднозначний досвід".

У США Трампа закликають посилити тиск на Кремль

Сенатор Ліндсі Грем, один з головних авторів законопроєкту про посилення санкцій проти РФ, під час недільного інтерв'ю для видання NBC News закликав Трампа посилити тиск на Кремль у випадку, якщо Путін не піде на переговори.

"Якщо Путін скаже "ні", нам потрібно кардинально змінити правила гри, зокрема надати Україні ракети "Томагавк", щоб вони вразили заводи з виробництва безпілотників та ракет, які існують у Росії", — заявив Грем.

Проте переговорний процес, ймовірно, триватиме й після переговорів у США. Кремлівський посланець Кирило Дмитрієв завершив зустрічі у США й прямує до Москви, аби передати результати зустрічей Путіну. До того ж він "натякнув" на те, що наступні переговори можуть провести у Москві.

