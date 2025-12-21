Генсек НАТО назвав головну перешкоду для миру в Україні

Завершення війни між Росією та Україною — одне з центральних питань у європейській політиці, проте всі спроби знайти компроміс і завершити кровопролиття впираються в небажання однієї людини припиняти це.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте в інтерв'ю Bild, відповідаючи на запитання, чому так важко закінчити війну в Україні, сказав коротко: "Причина в Путіні".

На його думку, глава Кремля Володимир Путін, поклавши понад мільйон своїх солдатів за майже чотири роки повномасштабної війни, не домігся своїх цілей в Україні тією мірою, якою хотів.

"Цього року він (Путін — ред.) досяг лише дуже незначного прогресу — мінімальні територіальні завоювання, менше ніж 1% української території порівняно з початком року. А за нашими оцінками, з боку росіян було вбито або поранено до 1,1 мільйона людей. Це жахливо. Але це ситуація, з якою ми маємо справу", — констатував політик.

Відео дня

Водночас генсек відзначив заслуги президента США Дональда Трампа, наголосивши, що глава Білого дому — єдиний, хто зміг посадити Путіна за стіл переговорів. Рютте висловив сподівання, що зрештою саме Трамп і змусить свого російського колегу укласти мир.

Однак, коли в нього поцікавилися, як надовго у президента США вистачить терпіння в питанні врегулювання російсько-української війни, він відповів, що той "справді кілька разів втрачав самовладання".

"Цього року він кілька разів відчував сильне розчарування, коли справи затягувалися. Але врешті-решт він розуміє, що американський президент має взяти на себе цю лідерську роль", — сказав Рютте.

11 грудня генсек НАТО виступив у Берліні з промовою, в якій назвав Європу "наступною ціллю Росії" і закликав до істотного збільшення витрат Європи на оборону.

"Ми повинні бути готові до масштабів війни, які пережили наші бабусі й дідусі або прабабусі й прадідусі", — заявив він.

У Кремлі відреагували на заяву Рютте про те, що Альянсу може загрожувати війна з РФ масштабу, порівнянного з Другою світовою. Російська сторона заявила, що європейські країни нібито втратили розуміння наслідків великої війни і "не знають, що таке справжній жах".

Говорячи про роль США в НАТО, Рютте підкреслив, що не уявляє собі Північноатлантичний альянс без Сполучених Штатів. За його словами, Росія "стала ще більш нахабною, нерозважливою і безжальною по відношенню до НАТО і України".