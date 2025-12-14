У Кремлі відреагували на заяву генерального секретаря НАТО Марка Рютте про те, що Альянсу може загрожувати війна з Росією масштабу, порівнянного з Другою світовою. Російська сторона заявила, що європейські країни нібито втратили розуміння наслідків великої війни і "не знають, що таке справжній жах".

Генсек НАТО Марк Рютте заявив, що в разі подальшої ескалації з боку Росії Європа може зіткнутися з конфліктом такого масштабу, "який пережили наші діди та прадіди". Він наголосив на необхідності посилення оборонних можливостей країн Альянсу і підготовки до довгострокової загрози з боку РФ. Про це він сказав під час пресконференція в Берліні, цитує Sky News.

"Ми є наступною метою Росії. Я побоююся, що занадто багато людей самозаспокоюються. Занадто багато хто не відчуває невідкладності ситуації і занадто багато хто вірить, що час на нашому боці. Це не так. Час діяти настав саме зараз", — заявив Рютте.

Відео дня

У відповідь прессекретар президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков в інтерв'ю журналісту ВГТРК Павлу Зарубіну заявив, що в Європі нібито забули наслідки Другої світової.

"Це заява, напевно, представника покоління, яке встигло забути, що таке була Друга світова війна", — сказав кремлівський спікер.

За словами Пєскова, Рютте виріс у Нідерландах — країні, яка, як стверджує представник Кремля, не сильно постраждала під час війни.

"Пан Рютте жив у Голландії. Я свого часу навчався в Нідерландах. І ось мені там голландці самі розповідали про страшне випробування, яке вони пережили під час фашистської окупації — що їм розбили кілька вікон і як це було моторошно". — продовжив Пєсков.

Він також додав, що, за його твердженням, жителі Нідерландів "не знають, що таке справжня війна", а негативне ставлення до Німеччини воєнного періоду назвав реакцією на "дискомфорт".

"На жаль, пан Рютте, роблячи такі безвідповідальні заяви, просто не розуміє, про що він говорить. Ми, слава Богу, виросли в країні, де дбайливо зберігають пам'ять про те, що це було, що це був за жах, і що вдалося нам зробити для того, щоб врятувати Європу від фашизму", — заявив Пєсков.

Нагадаємо, генсек Марк Рютте, говорячи про роль США в НАТО, заявив, що не уявляє собі Північноатлантичний альянс без Сполучених Штатів. За його словами, Росія "стала ще більш нахабною, нерозважливою і безжальною по відношенню до НАТО й України".

Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков заявив про те, що Росія не хоче працювати над укладенням перемир'я, оскільки Москва прагне довгострокового миру.