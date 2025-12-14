В Кремле отреагировали на заявление генерального секретаря НАТО Марка Рютте о том, что Альянсу может грозить война с Россией масштаба, сравнимого со Второй мировой. Российская сторона заявила, что европейские страны якобы утратили понимание последствий большой войны и "не знают, что такое настоящий ужас".

Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что в случае дальнейшей эскалации со стороны России Европа может столкнуться с конфликтом такого масштаба, "который пережили наши деды и прадеды". Он подчеркнул необходимость усиления оборонных возможностей стран Альянса и подготовки к долгосрочной угрозе со стороны РФ. Об этом он сказал во время пресс-конференции в Берлине, цитирует Sky News.

"Мы являемся следующей целью России. Я опасаюсь, что слишком многие самоуспокаиваются. Слишком многие не чувствуют неотложности ситуации и слишком многие верят, что время на нашей стороне. Это не так. Время действовать пришло именно сейчас", — заявил Рютте.

В ответ пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину заявил, что в Европе якобы забыли последствия Второй мировой.

"Это заявление, наверное, представителя поколения, которое успело забыть, что такое была Вторая мировая война", — сказал кремлевский спикер.

По словам Пескова, Рютте вырос в Нидерландах — стране, которая, как утверждает представитель Кремля, не сильно пострадала во время войны.

"Господин Рютте жил в Голландии. Я в свое время учился в Нидерландах. И вот мне там голландцы сами рассказывали о страшном испытании, которое они пережили во время фашистской оккупации — что им разбили несколько окон и как это было жутко". — продолжил Песков.

Он также добавил, что, по его утверждению, жители Нидерландов "не знают, что такое настоящая война", а негативное отношение к Германии военного периода назвал реакцией на "дискомфорт".

"К сожалению, господин Рютте, делая такие безответственные заявления, просто не понимает, о чем он говорит. Мы, слава Богу, выросли в стране, где бережно хранят память о том, что это было, что это был за ужас, и что удалось нам сделать для того, чтобы спасти Европу от фашизма", — заявил Песков.

Напомним, генсек Марк Рютте, говоря о роли США в НАТО, заявил, что не представляет себе Североатлантический альянс без Соединенных Штатов. По его словам, Россия "стала еще более наглой, безрассудной и безжалостной по отношению к НАТО и Украине".

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил о том, что Россия не хочет работать над заключением перемирия, поскольку Москва стремится к долгосрочному миру.