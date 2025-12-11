Мы — следующая цель России, а Китай ее спасательный круг: Рютте о планах Путина

Но говоря о роли США в НАТО, Марк Рютте заявил, что не представляет себе Североатлантический альянс без Соединенных Штатов. При этом он процитировал Рейгана, а не Трампа.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте выступил с речью в представительстве Баварии на Мюнхенской конференции по безопасности (МЦБ) в Берлине, Германия. И заявил, что НАТО нужно предотвратить войну еще до ее начала, но для этого необходимо предельно ясно понимать угрозу: "Мы — следующая цель России, и мы уже находимся в опасности", цитирует генсека The Guardian.

Марк Рютте заявил, что РФ стала еще более наглой и безжалостной

Он сказал, что, хотя решение об ускорении расходов на оборону, принятое на саммите НАТО в Гааге в начале этого года, было воспринято положительно, "сейчас не время для самовосхваления".

"Боюсь, что слишком многие молчаливо проявляют самоуспокоение. Слишком многие не чувствуют неотложности ситуации. И слишком многие считают, что время на нашей стороне. Это не так. Время действовать пришло. Союзнические расходы на оборону и производство должны быстро расти. Наши вооруженные силы должны иметь все необходимое для обеспечения нашей безопасности", — заявил Рютте.

По его словам, Россия "стала еще более наглой, безрассудной и безжалостной по отношению к НАТО и Украине".

"Во времена холодной войны президент Рейган предупреждал об агрессивных импульсах империи зла. Сегодня президент Путин снова занимается построением империи. В своем искаженном представлении об истории мира Путин считает, что наша свобода угрожает его власти и что мы хотим уничтожить Россию", - Рютте отметил роль Китая, заявив, что именно КНР является для РФ "спасательным кругом", позволяющим ей проводить агрессивную политику, и что Путина поддерживают Северная Корея и Иран.

Генсек НАТО похвалил Трампа за его усилия, заявив, что он единственный, кто "может заставить Путина сесть за стол переговоров".

"Давайте проверим Путина. Посмотрим, действительно ли он хочет мира или предпочитает, чтобы бойня продолжалась", — сказал Марк.

Журналисты, которые вели текстовую трансляцию, мрачно отметили: "Думаю, ответ нам уже известен, Марк", подразумевая, что российский президент мира не хочет.

Рютте напомнил, что ранее часто контактировал с Путиным, в бытность премьер-министром Нидерландов, в том числе после российского вторжения в Крым и крушения пассажирского самолета MH17, летевшего из Амстердама.

"У меня тогда было много телефонных разговоров с Путиным, а позже я встречался с ним на встречах G20 по этой теме, и я давно перестал пытаться понять, что у него в голове, и теперь я ориентируюсь на факты. Тот факт, что у вас есть диктатор, готовый пожертвовать 1,1 миллионом ваших собственных людей… если у вас есть диктатор, готовый на это из-за этой безумной идеи о достижении какой-то исторической цели… тогда вы должны быть очень осторожны, и мы должны быть готовы", - сказал Рютте.

Генсек НАТО не обошел вниманием о заявления Дональда Трампа о НАТО, и напомнил, что США также состоят в Альянсе, потому что "это обеспечивает им прямую безопасность, необходимую для их будущего", и подчеркивает более широкое значение НАТО.

Рютте спросили, может ли он представить НАТО без США или со значительно сокращенным участием США.

"Я считаю крайне важным сохранить трансатлантические связи такими же прочными, какими они являются сегодня, а они очень прочные", — сказал он.

Он сказал, что дальнейшая поддержка НАТО — единственная надежда Европы на то, что украинская война не распространится на Европу .

"Как генеральный секретарь, я обязан рассказать вам о том, что нас ждет, если мы не будем действовать быстрее, инвестировать в оборону и продолжать оказывать поддержку Украине. И я понимаю, что это непростое послание, особенно в преддверии праздничного сезона, когда наши мысли обращены к надежде, свету и миру. Но мы можем черпать мужество и силу, зная, что мы вместе в НАТО, полны решимости и понимаем, что находимся на правильной стороне истории", - сообщил Рютте.

Напомним, Соединенные Штаты Америки объявили странам Европы-членам НАТО, что они должны взять на себя собственную оборону, поскольку после 2027 года Вашингтон этим больше не будет заниматься.

А 5 декабря Белый дом опубликовал новую стратегию национальной безопасности США, в которой говорится о Европе, НАТО, Украине и РФ. Среди прочего, идет речь о том, что американцы готовы продавать европейцам оружие, а остальные вопросы будут решать исключительно дипломатическим путем.