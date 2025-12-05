США выдвинули ультиматум Европе: без ракет и разведки с 2027 года, — Reuters

Соединенные Штаты Америки объявили странам Европы-членам НАТО, что они должны взять на себя собственную оборону, поскольку после 2027 года Вашингтон этим больше не будет заниматься, написало западное издание. Европейцы взволнованы, поскольку есть критические виды оружия, которые изготавливаются только в США, и их не успеют заменить аналогами. В чем заключается позиция Вашингтона и какое оружие Европа должна научиться производить самостоятельно в течение двух следующих лет?

Европейские страны должны наладить собственную военную разведку и производство ракет, и если этого не сделать, то США выйдут из "механизма координации" НАТО, написало агентство Reuters. Пентагон установил четкие сроки, но в Брюсселе считают их нереалистичными. Если это действительно произойдет, то таким образом Вашингтон впервые после окончания Второй мировой войны кардинально изменит политику НАТО.

Медиа пообщалось с пятью анонимными источниками: имена и должности не указываются, только отмечают, что среди них был работник Пентагона. Выяснилось, что американцы во время совещания в первых числах декабря 2025 года озвучили новые жесткие требования к Европе. По их мнению, Европа слишком медленно милитаризируется, хотя с начала большого российского вторжения в Украину прошло уже четыре года.

"Если Европа не выполнит срок 2027 года, США могут прекратить участие в некоторых механизмах координации обороны НАТО", — заявили анонимные источники Reuters.

Вместе с тем, с этой позицией не согласен топ-чиновник из Белого дома, говорится в статье. Медиа не уточнило, кто это несогласное лицо, — государственный секретарь Марко Рубио, который присутствовал рядом с Трампом на саммите НАТО в Гааге, или кто-то другой. Кроме того, не конкретизируется, что именно имеют в виду под "механизмом координации" и ослабнет ли от этого альянс. Также не упоминалась 5 статья НАТО, которая обязывает начать советоваться по совместной обороне.

В статье уточнили, что может идти речь о неядерной компоненте обороны. При этом европейские чиновники не понимают, как США будут измерять уровень выполнения требования. С другой стороны, слишком нереалистичным является срок в два года: производственные мощности за это время наладить не успеют. Кроме того, есть дополнительные трудности, с которыми не могут справиться на данном этапе.

Вашингтон тормозит поставки и производство оружия и техники, которую заказала Европа у США. Ко всему, заказы настолько масштабные, что их будут выполнять дольше, чем два года. Американцы продают "разведывательные данные, наблюдение и рекогносцировку", а это Европа пока не может достать самостоятельно.

Согласно планам европейцев, они планировали перевооружиться до 2030 года. Среди прочего, улучшат противовоздушную оборону, беспилотники, сферу кибервойны, поставки боеприпасов и др. Но даже утвержденные планы являются "очень амбициозными", говорится в статье.

США и НАТО — какова ситуация в Европе

Западные медиа писали об оружии и военной технике, которую страны Европы-члены НАТО заказывают у США, поскольку сами не наладили производство:

истребитель 5 поколения F-35 Lightning II, которые покупают, например, Британия и Италия;

зенитные ракеты PAC-3 для комплекса ПВО Patriot;

РСЗО HIMARS с высокоточными ракетами GMLRS и ATACMS;

SBIRS (Space-Based Infrared System) — американская система раннего обнаружения баллистических ракет, которая стоит в Испании и Румынии.

Отметим, 5 декабря Белый дом опубликовал новую стратегию национальной безопасности США, в которой говорится о Европе, НАТО, Украине и РФ. Среди прочего, идет речь о том, что американцы готовы продавать европейцам оружие, а остальные вопросы будут решать исключительно дипломатическим путем.

