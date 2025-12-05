США висунули ультиматум Європі: без ракет та розвідки з 2027 року, — Reuters

Сполучені Штати Америки оголосили країнам Європи-членам НАТО, що вони повинні взяти на себе власну оборону, оскільки після 2027 року Вашингтон цим більше не займатиметься, написало західне видання. Європейці схвильовані, оскільки є критичні види зброї, які виготовляються лише в США, і їх не встигнуть замінити аналогами. У чому полягає позиція Вашингтона і яку зброю Європа повинна навчитись виробляти самостійно протягом двох наступних років?

Європейські країни мають налагодити власну військову розвідку та виробництво ракет, і якщо цього не зробити, то США вийдуть з "механізму координації" НАТО, написало агентство Reuters. Пентагон встановив чіткі терміни, але в Брюсселі вважають їх нереалістичними. Якщо це дійсно станеться, то таким чином Вашингтон вперше після закінчення Другої світової війни кардинально змінить політику НАТО.

Медіа поспілкувалось з п'ятьма анонімними джерелами: імена та посади не вказуються, лише зауважують, що серед них був працівник Пентагону. З'ясувалось, що американці під час наради у перших числах грудня 2025 року озвучили нові жорсткі вимоги до Європи. На їхню думку, Європа надто повільно мілітаризується, хоч з початку великого російського вторгнення в Україну пройшло вже чотири роки.

Відео дня

"Якщо Європа не виконає термін 2027 року, США можуть припинити участь у деяких механізмах координації оборони НАТО", — заявили анонімні джерела Reuters.

Разом з тим, з цією позицією не погоджується топчиновник з Білого дому, ідеться у статті. Медіа не уточнило, хто ця незгодна особа, — державний секретар Марко Рубіо, який був присутній поруч з Трампом на саміті НАТО в Гаазі, чи хтось інший. Крім того, не конкретизується, що саме мають на увазі під "механізмом координації" і чи ослабне від цього альянс. Також не згадувалась 5 стаття НАТО, яка зобов'язує почати радитись щодо спільної оборони.

У статті уточнили, що може іти мова про неядерну компоненту оборони. При цьому європейські чиновники не розуміють, як США вимірюватимуть рівень виконання вимоги. З іншого боку, надто нереалістичним є термін у два роки: виробничі потужності за це час налагодити не встигнуть. Крім того, є додаткові труднощі, з якими не можуть впоратись на даному етапі.

Вашингтон гальмує постачання та виробництво зброї та техніки, яку замовила Європа у США. До всього, замовлення настільки масштабні, що їх виконуватимуть довше, ніж два роки. Американці продають "розвідувальні дані, спостереження та рекогносцировку", а це Європа поки не може дістати самостійно.

Згідно з планами європейців, вони планували переозброїтись до 2030 року. Серед іншого, покращать протиповітряну оборону, безпілотники, сфері кібервійни, постачання боєприпасів та ін. Але навіть затверджені плани є "дуже амбітними", ідеться у статті.

США і НАТО — яка ситуація у Європі

Західні медіа писали про зброю та військову техніку, яку країни Європи-члени НАТО замовляються у США, оскільки самі не налагодили виробництво:

винищувач 5 покоління F-35 Lightning II, які купують, наприклад, Британія та Італія;

зенітні ракети PAC-3 для комплексу ППО Patriot;

РСЗВ HIMARS з високоточними ракетами GMLRS та ATACMS;

SBIRS (Space-Based Infrared System) — американська система раннього виявлення балістичних ракет, яка стоїть в Іспанії та Румунії.

Зазначимо, 5 грудня Білий дім опублікував нову стратегію національної безпеки США, у якій згадали про Європу, НАТО, Україну та РФ. Серед іншого, ішлося про те, що американці готові продавати європейцям зброю, а решту питань розв'язуватимуть виключно дипломатичним шляхом.

Нагадуємо, медіа повідомили, що Китай розмістив 100 кораблів неподалік від Тайваню, який має домовленість з США про військову допомогу.