HIMARS поставив рекорд дальності пострілу ракетами GMLRS: поляки вже вирішили їх придбати

Раніше цей клас ракет міг вражати цілі на дистанції до 85 км. Крім підвищеної дальності, ракети GMLRS-ER матимуть вдосконалену альтернативну боєголовку з новою системою наведення.

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Корпорація Lockheed Martin оголосила про випробування ракети GMLRS-ER, яка подолала відстань у 150 км. Це найбільша дальність польоту, яку досі було досягнуто ракетою цього типу, повідомило 15 вересня польське видання Defence 24.

Випробування проводилися на американському полігоні White Sands. Згідно з даними компанії, модернізована ракета досягла заданих параметрів наведення і траєкторії, а також інтеграції з системою HIMARS. Повідомляється, що раніше ракети такого класу могли вражати цілі на відстані 85 км, але тепер з урахуванням проведених випробувань планується запустити GMLRS-ER у серійне виробництво.

Збільшення дальності стрільби — не єдиний напрямок розвитку можливостей ракет GMLRS. Оглядачі зазначають, що на сьогоднішній день ракети мають систему наведення INS/GPS і мають у своєму розпорядженні осколково-фугасні заряди і касетну бойову частину.

Але Пентагон планує запровадити нову вдосконалену альтернативну боєголовку з новою системою наведення і розширеними можливостями з ураження броньованих цілей, щоб повністю замінити касетні боєголовки.

Також повідомляється, що Польща вже вирішила закупити ці ракети в рамках програми Homar-A, яка передбачає закупівлю до 486 пускових установок HIMARS. Тим часом поляки не єдині, хто прицілився на нові GMLRS-ER. На користь цих ракет зробили вибір такі країни, як Велика Британія, Австралія, Литва, Естонія та Італія.

Нагадаємо, у США планують істотно збільшити виробництво керованих реактивних снарядів калібру 227-мм GMLRS. За словами заступника міністра оборони країни Гейба Камарільо, до 2026 року виробники мають наростити випуск до 1110 ракет на рік.