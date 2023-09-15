HIMARS поставил рекорд дальности выстрела ракетами GMLRS: поляки уже решили их приобрести

Ранее данный класс ракет мог поражать цели на дистанции до 85 км. Помимо повышенной дальности, ракеты GMLRS-ER будут иметь усовершенствованную альтернативную боеголовку с новой системой наведения.

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Корпорация Lockheed Martin объявила об испытании ракеты GMLRS-ER, которая преодолела расстояние в 150 км. Это самое большая дальность полета, которая до сих пор была достигнута ракетой данного типа, сообщило 15 сентября польское издание Defence 24.

Испытания проводились на американском полигоне White Sands. Согласно данным компании, модернизированная ракета достигла заданных параметров наведения и траектории, а также интеграции с системой HIMARS. Сообщается, что ранее ракеты такого класса могли поражать цели на расстоянии 85 км, но теперь с учетом проведенных испытаний планируется запустить GMLRS-ER в серийное производство.

Увеличение дальности стрельбы — не единственное направление развития возможностей ракет GMLRS. Обозреватели отмечают, что на сегодняшний день ракеты имеют систему наведения INS/GPS и имеют в своем распоряжении осколочно-фугасные заряды и кассетную боевую часть.

Но Пентагон планирует ввести новую усовершенствованную альтернативную боеголовку с новой системой наведения и расширенными возможностями по поражению бронированных целей, чтобы полностью заменить кассетные боеголовки.

Также сообщается, что Польша уже решила закупить данные ракеты в рамках программы Homar-A, которая включает закупку до 486 пусковых установок HIMARS. Между тем поляки не единственные, кто прицелился на новые GMLRS-ER. В пользу этих ракет сделали выбор такие страны как Великобритания, Австралия Литва, Эстония и Италия.

Напомним, в США планируют существенно увеличить производство управляемых реактивных снарядов калибра 227-мм GMLRS. По словам заместителя министра обороны страны Гейба Камарильо, к 2026 году производители должны нарастить выпуск до 1110 ракет в год.