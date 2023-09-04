США успешно протестировали дальнобойную версию ракеты GMLRS: попала в цель за 150 км

Пуск с HIMARS подтвердил заявленные возможности ракеты, а это поражение целей на расстоянии 150 км и очень высокой точностью.

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Недавно в США заявили о создании ракеты ER GMLRS для РСЗО HIMARS и M270. Теперь Lockheed Martin успешно протестировала дальнобойный боеприпас. Об этом сообщает пресс-служба транснациональной компании.

На полигоне White Sands в Нью-Мексико успешно протестировали ракету ER-GMLRS, выпустив ее из реактивной установки HIMARS.

"Это испытание демонстрирует почти двойную дальность, сохраняя при этом точность, которой известен GMLRS", — говорит вице-президент подразделения Precision Fires Джей Прайс.

Успешный пуск боеприпаса приближает развертывание ракет и их производство. ER GMLRS (Extended Range Guided Multiple Launch Rocket System) продемонстрировала такую траекторию полета, дальность и точность, что испытания можно назвать удовлетворительными. Заявленные характеристики подтвердились.

Перед непосредственным пуском Lockheed Martin имитировала кумулятивный эффект, который испытывает ER GMLRS в полевых условиях при пуске. Оно показало, что пусковой контейнер и сам боеприпас достаточно прочные. В компании заявили, что за все время они изготовили 60 000 GMLRS с различными боевыми частями. Их продолжают производить в Арканзасе.

Напомним, в США заказали партию ракет PrSM, которые смогут поражать цели на дистанции до 500 км. Она заменит собой ракету ATACMS.

8 августа СМИ писали, что Lockheed Martin завершила проверку всех систем кинетического перехватчика нового поколения NGI. он может уничтожать гиперзвуковые ракеты.