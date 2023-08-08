Lockheed Martin завершила проверку всех систем кинетического перехватчика нового поколения NGI

Система противоракетной обороны нового поколения смогут поражать не только баллистические цели, но и засекать и уничтожать аэродинамические гиперзвуковые объекты.

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Компания Lockheed Martin успешно провела валидацию проектов всех элементов перехватчика следующего поколения — Next Generation Interceptor (NGI) в Агентстве противоракетной обороны США. Проведя серию успешных и своевременных экспертиз всех основных подсистем NGI, компания продемонстрировала, что ей удалось достичь "зрелости конструкции и снизить риск для критически важных технологий". Об этом 8 августа сообщили обозреватели Army Recognition.

NGI — это будущее системы противоракетной обороны наземного базирования, предназначенные для защиты от угроз межконтинентальных баллистических ракет. Как рассказал вице-президент по NGI компании Lockheed Martin Сара Ривз, быстро продвигается вперед в разработке решения NGI с опережением графика.

"В ходе этих испытаний мы применяли современный и прозрачный подход, используя передовые средства цифрового проектирования и моделирования", — отметила она.

Проект NGI — это фактически глубокая модернизация стратегической противоракетной обороны США. Разработка перспективной ракеты-перехватчика начались в 2021 году, и в будущем новое вооружение должно заменить устаревающие ракеты наземных противоракетных комплексов (GBI).

И если более ранние комплексы оснащены кинетическими перехватчиками Exo-atmospheric Kill Vehicle (ЕKV) производства компании Raytheon, то в новой разработке используется перехватчик RKV Redesigned Kill Vehicle, который помимо баллистических целей сможет засекать и поражать аэродинамические гиперзвуковые объекты.

Ранее сообщалось, что израильская компания Rafael Advanced Defense Systems объявила, что уже три года работают над комплексом, способным сбивать гиперзвуковые ракеты. Речь идет о комплексе ПРО SkySonic, который, по словам разработчиков, сможет поражать воздушные цели, летящие со скоростью 12250 км в час.