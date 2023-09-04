США успішно протестували далекобійну версію ракети GMLRS: влучила у ціль за 150 км

Пуск із HIMARS підтвердив заявлені можливості ракети, а це ураження цілей на відстані 150 км й дуже високою влучністю.

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Нещодавно у США заявили про створення ракети ER GMLRS для РСЗВ HIMARS та M270. Тепер Lockheed Martin успішно протестувала далекобійний боєприпас. Про це повідомляє пресслужба транснаціональної компанії.

На полігоні White Sands у Нью-Мексико успішно протестували ракету ER-GMLRS, випустивши її з реактивної установки HIMARS.

"Це випробування демонструє майже подвійну дальність, зберігаючи при цьому точність, якою відомий GMLRS", — каже віцепрезидент підрозділу Precision Fires Джей Прайс.

Успішний пуск боєприпасу наближає розгортання ракет і їхнє виробництво. ER GMLRS (Extended Range Guided Multiple Launch Rocket System) продемонструвала таку траєкторію польоту, дальність та точність, що випробування можна назвати задовільними. Заявлені характеристики підтвердились.

Перед безпосереднім пуском Lockheed Martin імітувала кумулятивний ефект, якого зазнає ER GMLRS в польових умовах при пуску. Воно показало, що пусковий контейнер та сам боєприпас достатньо міцні. У компанії заявили, що за весь час вони виготовили 60 000 GMLRS з різними бойовими частинами. Їх продовжують виробляти в Арканзасі.

Нагадаємо, у США замовили партію ракет PrSM, які зможуть уражати цілі на дистанції до 500 км. Вона замінить собою ракету ATACMS.

8 серпня ЗМІ писали, що Lockheed Martin завершила перевірку всіх систем кінетичного перехоплювача нового покоління NGI. він може знищувати гіперзвукові ракети.