Модернизация на полтора миллиарда: в США удваивают производство ракет GMLRS

Ежемесячное производство ракет GMLRS, заявил замминистра обороны страны Гейб Камарильо, будет увеличено с 566 единиц до 1110 к 2026 году.

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Соединенные Штаты планируют существенно увеличить производство артиллерийских снарядов калибра 155-мм, а также управляемых реактивных снарядов калибра 227-мм GMLRS. По словам заместителя министра обороны страны Гейба Камарильо, США удвоят ежемесячное производство 155-мм артиллерийских снарядов до 24 000 штук к концу года, и увеличат его в шесть раз в течение последующих пяти лет. Об этом 28 марта сообщило издание Defence One.

"Пентагон потратит около 1,45 миллиарда долларов на модернизацию производственных мощностей для лучшего вооружения Украины и пополнения американских запасов", — заявил Камарильо на симпозиуме Ассоциации армии США "Глобальная сила".

Он также добавил, что ежемесячное производство ракет GMLRS будет увеличено с 566 единиц до 1110 к 2026 году. Замминистра отметил, что данный вид боеприпасов с дальностью поражения свыше 70 км были поставлены в Украину в ноябре прошлого года, после чего украинская армия нанесла серию мощных ударов по войскам РФ.

Между тем наращивания объемов производства боеприпасов связано с некоторыми сложностями, в частности в плане ограниченного финансирования и нехватки станков. По словам помощника главы Пентагона по вопросам закупок, логистики и технологий Дага Буша, нехватка станков сдерживает производство боеприпасов.

"Эти станки размером со здание. Вы не можете просто купить их где-нибудь на стоянке", — сказал Буш.

Помимо этого пока неясно сможет ли увеличение американского производства удовлетворить потребности своей собственной армии и Вооруженных сил Украины. Согласно исследованию советника Центра стратегических и международных исследований Марка Кансиана, США уже отправили в Украину 1 074 000 штук 155-мм снарядов, при этом украинская артиллерия сжигает до 143 000 снарядов в месяц.

Ранее сообщалось, что американская компания BAE Systems разработала новый тип 155-мм артиллерийского боеприпаса, который способен поражать цели на расстоянии более 110 км и даже уничтожать движущиеся объекты. По мнению экспертов, разработчики достигли самой большой дальнобойности для артиллерийских снарядов такого типа.