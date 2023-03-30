Модернізація на півтора мільярда: у США подвоюють виробництво ракет GMLRS

Щомісячне виробництво ракет GMLRS, заявив заступник міністра оборони країни Гейб Камарільо, буде збільшено з 566 одиниць до 1110 до 2026 року.

Related video

Сполучені Штати планують суттєво збільшити виробництво артилерійських снарядів калібру 155 мм, а також керованих реактивних снарядів калібру 227 мм GMLRS. За словами заступника міністра оборони країни Гейба Камарільйо, США подвоять щомісячне виробництво 155-мм артилерійських снарядів до 24 000 штук до кінця року, і збільшать його в шість разів протягом наступних п'яти років. Про це 28 березня повідомило видання Defence One.

"Пентагон витратить близько 1,45 мільярда доларів на модернізацію виробничих потужностей для кращого озброєння України та поповнення американських запасів", — заявив Камарільо на симпозіумі Асоціації армії США "Глобальна сила".

Він також додав, що щомісячне виробництво ракет GMLRS буде збільшено з 566 одиниць до 1110 до 2026 року. Заступник міністра зазначив, що цей вид боєприпасів із дальністю ураження понад 70 км був наданий Україні в листопаді минулого року, після чого українська армія завдала серії потужних ударів по військах РФ.

Водночас нарощування обсягів виробництва боєприпасів пов'язане з деякими складнощами, зокрема щодо обмеженого фінансування та нестачі верстатів. За словами помічника голови Пентагону з питань закупівель, логістики й технологій Дага Буша, нестача верстатів стримує виробництво боєприпасів.

"Ці верстати розміром із будівлю. Ви не можете просто купити їх десь на стоянці", — сказав Буш.

Крім цього, поки неясно, чи зможе збільшення американського виробництва задовольнити потреби своєї власної армії та Збройних сил України. Згідно з дослідженням радника Центру стратегічних і міжнародних досліджень Марка Кансіана, США вже відправили в Україну 1 074 000 штук 155-мм снарядів, водночас українська артилерія спалює до 143 000 снарядів на місяць.

Раніше повідомлялося, що американська компанія BAE Systems розробила новий тип 155-мм артилерійського боєприпасу, який здатний уражати цілі на відстані понад 110 км і навіть знищувати об'єкти, що рухаються. На думку експертів, розробники досягли найбільшої далекобійності для артилерійських снарядів такого типу.