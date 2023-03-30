Снаряди Excalibur нового типу отримали захист від систем РЕБ російської армії

Нове покоління високоточних снарядів здатне подолати втричі більшу відстань, ніж стандартний снаряд такого ж калібру.

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Американська компанія BAE Systems розробила новий тип артилерійського снаряда калібру 155 мм, який здатний вражати цілі на відстані понад 110 км і навіть знищувати об'єкти, що рухаються, повідомляє Defense One.

Це найбільша далекобійність, яку коли-небудь досягала артилерія, яка використовується для стрільби снарядом такого калібру. Стандартні 155 мм снаряди уражають цілі, що знаходяться втричі ближчі, ніж нове покоління від BAE Systems. Компанія вже уклала контракт із Пентагоном на розробку та випуск 155 мм снарядів Excalibur такого класу.

Найцікавіше, що у новій розробці застосовуються системи протидії РЕБ. Так само в ньому застосовується система лазерного наведення і координація по GPS (із захистом від РЕБ, зокрема російського), що дозволяє точно уражати навіть цілі, що швидко рухаються. На відміну від старого Excalibur новий снаряд BAE Systems має сабо-конфігурацію. Сабо-снаряди мають такий самий задній діаметр, як і стандартний снаряд, щоб утримувати вибухову енергію порохового заряду, але звужуються до найтоншої бойової частини. Такий снаряд простіше у використанні, ніж інші типи, і він точніший.

Хоча BAE Systems не називає ціну нових снарядів, але одне з джерел видання повідомило, що кожен із них обійдеться не менше ніж у $85 тис. І це не так дорого, як здається. Наприклад, один запуск ракетної системи залпового вогню Guided Multiple Launch Rocket System американської армії з дальністю 70 км може коштувати $168 тис. за снаряд.

Попереднє покоління Excalibur США вперше використали у 2008 році в Афганістані. Видання зазначає, що Україні було поставлено понад 6 тис. снарядів, зокрема Excalibur.

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