Турецький безпілотник Marlin вперше запустив крилату ракету KUZGUN (відео)

Першочергово Marlin призначений для радіоелектронної боротьби, а тепер ще й може стріляти керованими ракетами.

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Армія Туреччини вперше запустила крилату ракету з морського безпілотника Marlin. Про це 28 лютого повідомив у Twitter голова управління оборонної промисловості країни Ісмаїл Демір.

Чиновник опублікував відеоролик, на якому безпілотний катер Marlin вийшов у море під час військових навчань. Опинившись у заданій позиції, він запустив ракету KUZGUN зі спеціальної установки, яка була змонтована в кормовій частині.

"Ми продовжуємо розширювати можливості наших безпілотних морських апаратів. Під час стрільби твердопаливною крилатою ракетою KUZGUN керовані боєприпаси були вперше запущені з Marlin. Ми маємо намір вийти на новий рівень у цій галузі", — заявив Ісмаїл Демір.

Раніше Ісмаїл Демір повідомляв, що Marlin — це єдиний у світі морський безпілотник із можливостями радіоелектронної боротьби. Його створили зусиллями найбільшої оборонної компанії Туреччини Aselsan та приватної корабельні Sefine.

Безпілотний катер Marlin завдовжки 15 м призначений для бойових дій у морі, може атакувати ворогів і на поверхні, і під водою. Як пише Defence News зі слів джерел у галузі, безпілотник можна використовувати гнучкіше, ніж канонерські човни — судна з артилерійськими установками. Турецькі військові планують використовувати Marlin у військово-морських операціях, виконуючи завдання для наступу чи оборони у відкритому морі.

У лютому Туреччина показала свій найбільший БПЛА Aksungur. Він може літати протягом 12 годин та доставляти військовим вантажі загальною вагою до 500 кг.

Минулого тижня турецька компанія Robit Technology представила далекобійний дрон-камікадзе Azab. Він отримав дві версії, які за своїм зовнішнім виглядом та характеристиками нагадують іранські Shahed-136 та Shahed-131.

26 березня президент Туреччини Реджеп Ердоган представив дрон Bayraktar Kizilelma з українським двигуном, випущеним підприємством "Мотор Січ". Безпілотник може розвивати швидкість до 900 км/год, нести корисне навантаження вагою 1,5 тонни та підійматися на висоту 10 668 метрів.