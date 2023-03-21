Копія іранського Shahed: у Туреччині створили новий дрон-камікадзе Azab

Виробник розробив дві моделі з 2-метровим та 1,5-метровим крилом. Та, що є більшою, може нести до 15 кг вибухівки.

Related video

У Туреччині компанія Robit Technology розробила новий далекобійний дрон-камікадзе Azab. Подробицями вона поділилася з турецьким інформаційним агентством Anadolu.

Azab є безпілотним літаком з трикутним крилом, який зовні дуже нагадує іранський дрон Shahed-136, володівши схожою формою корпусу, двигуном в задній частині і законцівками. Так само вони можуть знищувати цілі в автономному режимі, рухатись до зазначених координат за допомогою GPS-навігації, проте, на відміну від Shahed, можуть підтримувати зв'язок з оператором на відстані до 200 кілометрів. Як саме людина може вплинути на роботу літального апарату у повітрі, не уточнюється.

Як розповів директор з продуктів Robit Technology Сельчук Фірат, інженери розробили дві версії дронів: одна має розмах крила 2 метри, а інша — 1,5 метра. Двометрова модель може нести до 15 кг корисного навантаження, яке у дронів-камікадзе зазвичай виступає вибухівка. На Azab можна встановлювати боєголовки різних типів. Виробники також вказують "велику дальність польоту", але не розкривають точну відстань.

Сельчук Фірат додав, що Robit Technology вже завершила всі льотні випробування, а найближчими місяцями приступить до бойових, планувавши завершити їх до кінця третього кварталу 2023 року. Компанія також готується до серійного виробництва, щоб одразу ж виконувати замовлення.

Нещодавно Turkish Aircraft Industries представила бойовий безпілотник ANKA-3. Малопомітний дрон призначений для завдання ударів, а також для розвідки і радіоелектронної боротьби.

У лютому Туреччина показала свій найбільший БПЛА під назвою Aksungur на виставці IDEX-2023 в ОАЕ. Він має тривалість польоту до 12 годин і піднімає 500 кг вантажу.