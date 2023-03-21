Копия иранского Shahed: в Турции создали новый дрон-камикадзе Azab

Производитель разработал две модели с 2-метровым и 1,5-метровым крылом. Та, что побольше, может нести до 15 кг взрывчатки.

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В Турции компания Robit Technology разработала новый дальнобойный дрон-камикадзе Azab. Подробностями она поделилась с турецким информационным агентством Anadolu.

Azab представляет собой беспилотный самолет с треугольным крылом, который внешне очень напоминает иранский дрон Shahed-136, обладая похожей формой корпуса, двигателем в задней части и законцовками. Точно так же они могут уничтожать цели в автономном режиме, двигаясь к указанным координатам с помощью GPS-навигации, однако, в отличие от Shahed, может поддерживать связь с оператором на расстоянии до 200 километров. Как именно человек может повлиять на работу летательного аппарата в воздухе, не уточняется.

Как рассказал директор по продуктам Robit Technology Сельчук Фират, инженеры разработали две версии дронов: одна имеет размах крыла 2 метра, а другая — 1,5 метра. Двухметровая модель может нести до 15 кг полезной нагрузки, которой у дронов-камикадзе обычно выступает взрывчатка. На Azab можно устанавливать боеголовки разных типов. Производители также указывают "большую дальность полета", но не раскрывают точное расстояние.

Сельчук Фират добавил, что Robit Technology уже завершила все летные испытания, а в ближайшие месяцы приступит к боевым, планируя завершить их до конца третьего квартала 2023 года. Компания также готовится к серийному производству, чтобы сразу же выполнять заказы.

Недавно Turkish Aircraft Industries представила боевой беспилотник ANKA-3. Малозаметный дрон предназначен для нанесения ударов, а также для разведки и радиоэлектронной борьбы.

В феврале Турция показала свой самый большой БПЛА под названием Aksungur на выставке IDEX-2023 в ОАЭ. Он обладает продолжительностью полета до 12 часов и поднимает 500 кг груза.