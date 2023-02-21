Турция показала свой самый большой БПЛА: на что способен дрон Aksungur (видео)

Беспилотник способен продержаться в воздухе до 12 ч и перевозить до полтонны необходимого войскам снаряжения.

Related video

На выставке IDEX, которая проходит в Арабских Эмиратах, компания TAI продемонстрировала свой самый большой беспилотник, пишет Times Aerospace. Дрон TAI Aksungur представляет собой двухмоторный средневысотный БПЛА, который способен долго находиться в небе и перевозить тяжелые грузы.

Aksungur является продолжением гражданской серии Anka-S, который адаптировали для военных целей, а так же в дроне улучшили дальность полета и грузоподъемность. Теперь новый беспилотник способен продержаться в воздухе до 12 ч и перевозить до полтонны необходимого войскам снаряжения.

[ + – ] Aksungur способен вести разведку и перевозить полтонны грузов Фото: Соцсети

БПЛА Aksungur оснащен парой дизельных двигателей Tusas Engine Industries (TEI) PD-170 с двойным турбонаддувом, каждый из которых приводит в движение трехлопастные винты беспилотника.

Любопытно, что дрон можно использовать не только для грузовых, но и для разведывательных миссий. Тогда время полета в воздухе возрастает вдвое – почти до суток непрерывного полета.

Первый полет прототипа состоялся четыре года назад, а производство стартовало в 2020 году. Сейчас в ВМС Турции служат три таких беспилотника, а еще шесть штук для своей армии заказал Алжир.

[ + – ] Турецкий беспилотник Aksungur

Ранее Фокус писал, что антидроновые ружья сделают лучше и дешевле. Однако некоторые эксперты опасаются, что из-за такой тенденции может пострадать дальность действия противодроновых мобильных систем.

Также сообщали о том, что украинские разработчики презентовали ударный дрон "Великий Бандерик" для ВСУ. Инженеры сами адаптировали квадрокоптер под нужды защитников Украины, и теперь БПЛА может атаковать технику и живую силу врага.