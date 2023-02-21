Туреччина показала свій найбільший БПЛА: на що здатний дрон Aksungur (відео)

Безпілотник здатний протриматися у повітрі до 12 год і перевозити до пів тонни необхідного військам спорядження.

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На виставці IDEX, що проходить в Арабських Еміратах, компанія TAI продемонструвала свій найбільший безпілотник, пише Times Aerospace. Дрон TAI Aksungur є двомоторним середньовисотним БПЛА, який здатний довго перебувати в небі і перевозити важкі вантажі.

Aksungur є продовженням громадянської серії Anka-S, який адаптували для військових цілей, а також у дроні покращили дальність польоту та вантажопідйомність. Тепер новий безпілотник здатний протриматися у повітрі до 12 год і перевозити до пів тонни необхідного військам спорядження.

[ + – ] Aksungur здатний вести розвідку та перевозити пів тонни вантажу Фото: Соцмережi

БПЛА Aksungur оснащений парою дизельних двигунів Tusas Engine Industries (TEI) PD-170 з подвійним турбонаддувом, кожен з яких рухає трилопатеві гвинти безпілотника.

Цікаво, що дрон можна використовувати не лише для вантажних, а й для розвідувальних місій. Тоді час польоту у повітрі зростає вдвічі – майже доба безперервного польоту.

Перший політ прототипу відбувся чотири роки тому, а виробництво стартувало 2020 року. Зараз у ВМС Туреччини служать три такі безпілотники, а ще шість для своєї армії замовив Алжир.

[ + – ] Турецький безпілотник Aksungur

Раніше Фокус писав, що антидронові рушниці зроблять кращими та дешевшими. Однак деякі експерти побоюються, що через таку тенденцію може постраждати дальність дії протидронових мобільних систем.

Також повідомляли, що українські розробники презентували ударний дрон "Великий Бандерик" для ЗСУ. Інженери самі адаптували квадрокоптер під потреби захисників України, і тепер БПЛА може атакувати техніку та живу силу ворога.