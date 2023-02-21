У Києві створили дрони "Великий Бандерик", які винищують росіян бомбами (відео)

Ударні дрони піднімають по 4 боєприпаси загальною вагою до 8 кг і долають відстань 8 км. ЗСУ ефективно застосовували їх під Херсоном та на інших напрямках.

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Інженери з київської майстерні під назвою "Волонтерська дронарня" розробили безпілотник "Великий Бандерик" для Збройних Сил України. Вони розповіли про свій проєкт виданню DW.

Майстерня збирає безліч різних дронів, але "Великий Бандерик" став її гордістю. Цей величезний квадрокоптер може піднімати боєприпаси загальною вагою до 8 кг і призначений для бомбардування окупантів за допомогою системи скидання. Дальність польоту Бандерика становить близько 8 км. Складання одного такого апарату займає близько двох місяців.

"Жіночий ветеранський рух" показав у Facebook, як "Великий Бандерик" атакував ЗС РФ під Херсоном. Волонтери додали, що дрон може нести до чотирьох снарядів будь-якого типу, оснащений денною та тепловізійною камерами, герметичний корпус не пропускає воду під час дощу. За потреби інженери збирають версії з вантажопідйомністю до 20 кг.

"Волонтерську дронарню" у березні 2022 року запустив інженер Максим Шеремет. Він поділився, що військові чи волонтери звертаються до майстерні та замовляють безпілотники з певними характеристиками для конкретних цілей, наприклад, ведення розвідки, коригування мінометного вогню чи скидання гранат.

"Можна зібрати дрон з нуля, використавши донатні або покупні комплектуючі, зробивши щось своїми руками. Також можна переробити цивільні "пташки" під якісь завдання. Наприклад, є дрон Mavic 3, один із найпопулярніших, — хороша "пташка", але немає тепловізора. Ми беремо і вставляємо туди тепловізійний модуль, і виходить дрон із тепловізором", — зазначив Максим Шеремет.

У майстерні працює близько 120 волонтерів, які приходять у різний час. Вони виготовляють системи скидання для комерційних дронів, удосконалюють мультикоптери для розвідки та комплектують дрони-бомбардувальники. Майже за рік вони зібрали тисячі дронів, а крім того, навчили багатьох військових керувати літальними апаратами.

Раніше вже писали про роботу "Волонтерської дронарні", яка збирає БПЛА у Києві. У січні Максим Шеремет зауважив, що для живлення систем скидання інженери використовують акумулятори від використаних електронних сигарет. Іноді волонтерам доводиться переробляти великі аграрні дрони для потреби ЗСУ.