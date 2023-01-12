"Не можна налажати": як "Волонтерська дронарня" збирає безпілотники для ЗСУ (фото)

За 10 місяців команда зробила близько 800 БПЛА різних конструкцій для розвідки або скидання боєприпасів.

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У Києві група інженерів під назвою "Волонтерська дронарня" збирає безпілотники для українських військових. Вони розповіли про свою роботу виданню "Рубрика".

"Волонтерська дронарня" діє з березня 2022 року і з того часу встигла зробити близько 800 дронів, які називає "Бандериками". Розробники передали готові безпілотники підрозділам Збройних сил України, Держприкордонслужби, Головному управлінню розвідки, СБУ, територіальній обороні.

Головним інженером "Волонтерської дронарні" став Максим Шеремет, який працює з безпілотниками останні 10 років. На початку березня він поговорив зі знайомими фахівцями та зібрав групу приблизно із 40 осіб для створення лабораторії, багато хто переїхав у Київ із інших регіонів. Наразі команда налічує 120 осіб. Організація почала збирати комплектуючі для виробництва дронів, і завдання виявилося нелегким. Деякі компоненти знайшли в Україні, дещо замовили з-за кордону, частину деталей передавали пілоти дронів із Європи та Канади.

[ + – ] Інженери "Волонтерської дронарні" з комерційними компаніями Фото: Рубрика

"Кожен день був як Новий Рік — відкривали посилки та раділи. Відразу вирішували: камеру беремо звідси, а звідси — мотори. Намагалися зберігати контакти людей, які відправляли нам ці дрони та їхні частини, щоб потім звітувати", — поділився Максим Шеремет.

Група збирає різні апарати: літакового типу, квадрокоптери, системи скидання БПЛА для комерційних БПЛА. Складання дронів-розвідників для пошуку та спостереження за ЗС РФ займає близько 2 тижнів роботи, а ударних моделей, здатних піднімати боєприпаси вагою кілька кілограмів, — до 2 місяців. Іноді інженери переробляють аграрні БПЛА. Кожна "пташка" проходить випробування, але через війну в розробників немає часу на повний цикл.

[ + – ] Члени "Волонтерської дронарні" з безпілотниками

"У нашій справі не можна зробити щось погано. Якщо ти десь залажав чи безвідповідально підійшов до своєї роботи, від цього можуть постраждати твої хлопці. Дрон упаде на голову", — пояснив інженер.

Він також розповів, що для живлення систем скидання боєприпасів і наземних станцій керування використовуються батареї з електронних сигарет. Вони домовилися про співпрацю з великою онлайн-платформою "Розетка", яка запустила пункти збору використаних акумуляторів.

[ + – ] Максим Шеремет із БПЛА від "Волонтерської дронарні"

Інженери працювали над створенням дронів, незважаючи на російські обстріли Києва. Іноді вони залишалися ночувати в лабораторії з метою безпеки. Коли почалися відключення електроенергії, "Дронарня" отримала генератор.

"Пам'ятаю, працюєш уночі, паяєш, у тебе вікна тремтять від вибухів. Усе навколо гуркоче. Але не кидаєш свою справу", — каже Максим Шеремет.

[ + – ] Максим Шеремет із великим дроном

Раніше писали, що айтівці зі Львова збирають дрони-бомбардувальники для знищення російських військ. Безпілотники оснащені системою скидання боєприпасів, а також якісною камерою з шестикратним зумом.

Писали також, як бійці ЗСУ роблять бомби для дронів "зі сміття". Вони проводять експерименти, намагаючись створити легкі, але дуже потужні боєприпаси, здатні вражати танки ЗС РФ.