"Нельзя налажать": как "Волонтерская дронарня" собирает беспилотники для ВСУ (фото)

За 10 месяцев команда сделала около 800 БПЛА разных конструкций, предназначенных для разведки или сброса боеприпасов.

Related video

В Киеве группа инженеров под названием "Волонтерская дронарня" собирает беспилотники для украинских военных. Они рассказали о своей работе изданию "Рубрика".

"Волонтерская дронарня" действует с марта 2022 года и с того времени успела сделать около 800 дронов, которые называет "Бандериками". Разработчики передали готовые беспилотники подразделениям Вооруженных сил Украины, Госпогранслужбы, Главного управления разведки, СБУ, территориальной обороны.

Главным инженером "Волонтерской дронарни" стал Максим Шеремет, который работает с беспилотниками последние 10 лет. В начале марта он поговорил со знакомыми специалистами и собрал группу примерно из 40 человек для создания лаборатории, многие переехали в Киеве из других регионов. Сейчас команда насчитывает 120 человек. Организация начала собирать комплектующие для производства дронов, и задача оказалась не из легких. Некоторые компоненты нашли в Украине, кое-что заказали из-за границы, часть деталей передавали пилоты дронов из Европы и Канады.

[ + – ] Инженеры "Волонтерской дронарни" с коммерческими БПЛА Фото: Рубрика

"Каждый день был как Новый Год — открывали посылки и радовались. Сразу решали: камеру берем отсюда, а отсюда — моторы. Пытались сохранять контакты людей, которые отправляли нам эти дроны и их части, чтобы потом отчитываться", — поделился Максим Шеремет.

Группа собирает разные аппараты: самолетного типа, квадрокоптеры, системы сброса БПЛА для коммерческих БПЛА. Сборка дронов-разведчиков для поиска и наблюдения за ВС РФ занимает около 2 недель работы, а ударных моделей, способных поднимать боеприпасы весом в несколько килограммов — до 2 месяцев. Иногда инженеры переделывают аграрные БПЛА. Каждая "птичка" проходит испытания, но из-за войны у разработчиков нет времени на полный цикл.

[ + – ] Члены "Волонтерской дронарни" с беспилотниками

"В нашем деле нельзя сделать что-то плохо. Если ты где-то залажал или безответственно подошел к своей работе, от этого могут пострадать твои ребята. Дрон упадет на голову", — объяснил инженер.

Он также рассказал, что для питания систем сброса боеприпасов и наземных станций управления используются батареи из электронных сигарет. Они договорились о сотрудничестве с крупной онлайн-платформой "Розетка", которая запустила пункты сбора использованных аккумуляторов.

[ + – ] Максим Шеремет с БПЛА от "Волонтерской дронарни"

Инженеры работали над созданием дронов, несмотря на российские обстрелы Киева. Иногда они оставались ночевать в лаборатории в целях безопасности. Когда начались отключения электроэнергии, "Дронарня" обзавелась генератором.

"Помню, работаешь ночью, паяешь, у тебя окна трясутся от взрывов. Все вокруг грохочет. Но не бросаешь свое дело", — говорит Максим Шеремет.

[ + – ] Максим Шеремет с крупным дроном

Ранее писали, что айтишники из Львова собирают дроны-бомбардировщики для уничтожения российских войск. Беспилотники оснащены системой сброса боеприпасов, а также качественной камерой с шестикратным зумом.

Писали также, как бойцы ВСУ делают бомбы для дронов "из мусора". Они проводят эксперименты, пытаясь создать легкие, но очень мощные боеприпасы, способные поражать танки ВС РФ.